Le Portugal se taille la part du lion au palmarès 2019 des World Travel Awards, qui récompense les meilleures destinations et offres touristiques.

Meilleure destination touristique, meilleure ville pour un "city break", meilleure plage... Le Portugal a décroché plusieurs récompenses au classement des plus belles destinations touristiques, lors de l'édition 2019 des World Travel Awards.

Le pays a été classé comme la meilleure destination touristique de 2019 en Europe, et l'Algarve a été choisie comme meilleure destination "plage" de l'année.

Pour couronner le tout, la capitale Lisbonne a été élue meilleure destination pour un "city break", ces courtes visites de grandes villes.

En plus de ces récompenses, plusieurs établissements ont notamment été primés dans les catégories d'hôtels "Business", "Design", "Luxe", complexe "All Inclusive" ou encore "Romantique". Et la compagnie aérienne TAP Portugal a été sacrée pour ses vols en direction de l'Amérique du sud et de l'Afrique.

LE PALMARÈS COMPLET AU PORTUGAL