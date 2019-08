Un jeune conducteur s'est offert une petite virée sur une autoroute en direction de Dortmund. Très jeune: il avait seulement 8 ans!

"Je voulais juste conduire un peu" s'est justifié le garçon devant des gendarmes médusés.

La BBC raconte cette histoire pas banale: dans la nuit de mardi à mercredi, cet enfant de 8 ans a réussi à tromper la vigilance de ses parents pour s'offrir un petit road trip nocturne. Vers 0h20, il quitte le domicile de Soest (ouest de l'Allemagne) à bord d'une Volkswagen Golf automatique.

Il n'était visiblement pas un novice: amateur depuis sa plus tendre enfance de karts pour enfants et d'autotamponneuses, il lui est aussi arrivé de conduire une vraie voiture en compagnie d'un adulte et dans l'enceinte d'une propriété privée.

IL ALLUME LES FEUX DE DÉTRESSE

Une expérience qui lui a donné des ailes, puisqu'il s'est senti capable de foncer sur l'autoroute en direction de Dortmund. Du moins, dans un premier temps, puisqu'il a commencé à se sentir mal à l'aise une fois la vitesse de 140km/h atteinte.

Il décide alors de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A44 et d'allumer les feux de détresse. Il prend même le soin de disposer un triangle de signalisation pour prévenir les autres automobilistes!

C'est là, sur le bas-côté de cette autoroute plongée dans la pénombre, que les gendarmes le découvriront, en pleurs. L'enfant n'avait rien et aucun dégât n'a été constaté... par miracle!