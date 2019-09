La cigarette électronique suscite une méfiance grandissante. Alors que l'Inde vient de l'interdire, les États-Unis et la France s'inquiètent d'une épidémie de maladies pulmonaires...

L'État de New York vient d'interdire les recharges aromatisées. De son côté, l'Inde a carrément interdit la cigarette électronique, dernière illustration d'une tendance à la remise en cause du vapotage, présenté à l'origine comme une alternative au tabac.

Et désormais, c'est la France qui se préoccupe sérieusement du sujet. Les autorités sanitaires françaises vont mettre en place un dispositif pour surveiller si l'usage des cigarettes électroniques s'accompagne ou non d'une épidémie de maladies pulmonaires sévères, comme cela semble être le cas aux Etats-Unis. Ce sera donc "un dispositif de signalement des cas de pneumopathies sévères survenues chez des utilisateurs de dispositifs électroniques de vapotage", a expliqué l'organisme public Santé publique France.

SEPT DÉCÈS ET 530 MALADES AUX ÉTATS-UNIS

L'épidémie de maladies pulmonaires liées au vapotage continue aux Etats-Unis, le nombre de cas passant de 380 à 530 dans le pays, avec un nombre inchangé de sept décès, selon le bilan hebdomadaire communiqué jeudi par les autorités sanitaires.

Plus de la moitié des malades ont moins de 25 ans, et les trois-quarts sont des hommes, a annoncé Anne Schuchat, des Centres de contrôle et de prévention des maladies. 16% des malades ont moins de 18 ans.

Les laboratoires d'analyse de l'agence des médicaments FDA sont en possession de plus de 150 échantillons suspects, mais n'ont toujours pas identifié la ou les susbtances responsables de ces maladies pulmonaires aigües, a expliqué Mitch Zeller, directeur du centre pour le tabac à la FDA.

Les enquêteurs sont très prudents sur la cause possible des maladies, que ce soit une marque, un produit, ou une source. Dans de nombreux cas, les recharges impliquées contenaient du THC, le principe psychoactif du cannabis. Ces recharges sont achetées la plupart du temps à des dealers dans la rue ou sur internet, puisque le cannabis reste illégal dans une partie des Etats-Unis.

Il peut aussi y avoir des recharges de contrefaçon, aux ingrédients mal contrôlés.

Parallèlement, le Michigan et New York ont décidé d'interdire les cigarettes électroniques aromatisées, principalement car les arômes sont attractifs pour les jeunes. Les e-cigarettes au tabac y restent autorisées.

L'INDE FÉLICITÉE PAR L'OMS

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a félicité jeudi l'Inde, qui vient d'annoncer l'interdiction des cigarettes électroniques.

Dans un tweet, le bureau de l'OMS pour l'Asie sur Sud-Est a relevé que l'Inde était le sixième pays dans la région à avoir interdit les cigarettes électroniques après la Corée du Nord, le Népal, le Sri Lanka, la Thaïlande et Timor-Est.