Le journaliste Eugène Saccomano est mort à 83 ans, a annoncé son ancien employeur RTL France.

Son timbre de voix aigu était connu de tous les amoureux de football en France. Eugène Saccomano, emblématique commentateur sportif de radio, est mort à 83 ans ce lundi.

Réputé pour ses grandes envolées lyriques, il a animé les émissions "On refait le match" sur RTL, l'un des plus grands talk-show dédié au football, et "Le match du lundi" sur Europe 1.

Passionné de littérature et de l'auteur Louis-Ferdinand Céline, il a également écrit plusieurs livres dont Bandits à Marseille, qui a donné lieu à un film, Borsalino, avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.

Il était à la retraite depuis 2012 mais encore régulièrement invité sur les plateaux de télévision pour parler de football.

Les deux stations radio ont confirmé son décès, des suites d'une déficience neurologique.