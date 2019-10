La commission Juncker devait s'achever ce 1er novembre. Elle devrait pourtant rempiler pour quelques semaines, en raison des turpitudes du nouvel exécutif, selon Le Soir.

Ce qui était devenu une évidence ces derniers jours pourrait devenir officiel aujourd'hui: la commission Juncker "va rester en place au-delà de la date du 1er novembre où elle aurait dû céder la place, conformément aux traités, à la Commission von der Leyen" affirme Le Soir. Une information reprise par plusieurs autres médias belges, qui évoquent donc une annonce officielle ce mercredi à 15h, lorsque la conférence des présidents (les chefs de groupes politiques) du Parlement Européen arrêtera l'ordre du jour de la session plénière (qui doit se dérouler la semaine prochaine à Strasbourg).

Cet ordre du jour devait comprendre l'investiture de la nouvelle Commission européenne, dont le vote était prévu pour mercredi 23 octobre. Or, ce ne sera pas le cas. Les médias belges pointent les turpitudes affrontées par l'Allemande Ursula von der Leyen, qui doit succéder à Jean-Claude Junker. "Cette décision ne semblait plus faire de doutes ces derniers jours suite aux déboires des potentiels commissaires recalés lors de leurs auditions" constate Le Soir.

JUNCKER PROLONGÉ AU MINIMUM D'UN MOIS?

Si une nouvelle date n'est pas encore fixée, l'équipe Juncker pourrait être prolongé d'au moins un mois, car il est peu probable que le Parlement puisse organiser ce vote avant la prochaine session plénière fin novembre.

Des doutes sur la tenue du calendrier initial étaient apparus après le rejet la semaine dernière de la candidature française de Sylvie Goulard, en plus de ceux des hongrois et roumains, tous prétendants à des postes de Commissaires dans la nouvelle équipe de l'Allemande Ursula von der Leyen. Le Hongrois Laszlo Trocsanyi (Elargissement et voisinage) et la Roumaine Rovana Plumb (Transport) n'ont pas passé l'étape de l'examen des déclarations d'intérêt, tandis que la Française Sylvie Goulard a été recalée pour des raisons éthiques.