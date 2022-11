Net onbedéngt, oder op alle Fall manner a manner. Mä fir dat ze erklären, kucke mer fir d'éischt wat ënner nohalteger Entwécklung verstanen gëtt.

Nohalteg Entwécklung ass e Konzept dat Deel vun enger laangfristeger Perspektiv ass, an dat zum Zil huet d'Wirtschaft, d'Gesellschaft an d'Ëmwelt mateneen ze verbannen. Et fänkt un mat der Iddi datt mir eise Planéit net vun eise Virfahren geierft hunn, mä datt mir en vun eise Kanner geléint hunn.

« Nohalteg Entwécklung ass eng Entwécklung déi den Bedierfnesser vun der haiteger Generatioun entsprécht ouni d'Fäegkeet vun zukünftege Generatiounen ze kompromettéieren hir eege Bedierfnesser ze erfëllen. »

Rapport Brundtland, 1987 - Mme Gro Harlem Bruntdland, norwegesche Premier Minister

Wéi eng Roll spillen d'Finanzen am Kader vun der nohalteger Entwécklung?

Den Iwwergang zu enger nohalteger Ekonomie setzt massiv Investitiounen viraus, déi net nëmme mat ëffentleche Gelder kënne gemaach ginn. Hei kommen Finanzprodukter an d’Spill, bei deenen privat a berufflech Erspuernisser an nohalteg Projeten investéiert ginn.

De Gilles Klein vun der CSSF, erkläert an engem Interview, firwat nohalteg Entwécklung a Finanzen enk matenee verbonne sinn. Hien erënnert drun wat mat dëse Begrëffer gemengt ass an erkläert firwat et wichteg ass, dass eis Finanzen nohalteg ginn.

Fir méi Informatiounen, kuckt och:

Wat sinn d'Pilieren vun den nohaltegen Finanzen?

Nohalteg Finanzen bezéien sech op Finanzentscheedungen déi net nëmmen nom finanzielle Rendement kucken, mee och den Impakt vun Investitiounen op d'Ëmwelt, sozial Aspekter an déi gesond Gestioun vun enger Firma berécksiichtegen (déi esou genannten Gouvernance Aspekter).

Am Kader vum « Pacte vert pour l’Europe » huet d'Europäesch Unioun e reglementaresche Kader entwéckelt fir d'Integratioun vun Ëmwelt-, Sozial- a Gouvernancefacteuren (bekannt als ESG) op de Finanzmäert an bei der Finanzéierung vun de Wirtschaft ze stäerken. Et geet dorëms Mesuren ze huelen fir e Finanzsystem z'erreechen, dee kapabel ass eng nohalteg Entwécklung op wirtschaftlechem, sozialem an ökologeschem Plang ze förderen, an esou dozou bäidréit d'Ëmsetzung vum Paräisser Klimaofkommes an de Plang zur Nohalteger Entwécklung bis 2030 vun de Vereenten Natiounen ze realiséieren.

An Dir, wéi eng Roll kënnt Dir spille fir zur Transitioun zu enger méi nohalteger Wirtschaft bäizedroen?

Jidderee vun eis probéiert no sengem gesonde Mënscheverstand Gesten a punkto Nohaltegkeet ze adoptéieren (zum Beispill Offall Sortéierung) oder eist Konsumverhalen unzepassen (wéi zum Beispill d'favoriséieren vun enger Kleedungsmark wéinst hirer Konformitéit mat etheschen Critèren an hirer Liwwerketten). Awer wéineg vun eis hunn schonns doriwwer nogeduecht datt eis Erspuernisser och en Hieweleffekt kënnen hunn.

Eng Ëmfro, déi vun Ilres, op Basis vun engem representativen Echantillon vun 1011 Leit déi zu Lëtzebuerg wunnen, gemaach gouf, weist, datt d’Majoritéit vun de gefrote Leit der Meenung sinn, dass de Finanzsecteur eng wichteg Roll bei der Transitioun vun eiser Wirtschaft zu enger méi nohalteger Welt spillt. Och weisen déi Befroten Interesse fir an nohalteg Finanzprodukter z'investéieren an 21% hunn dat schonns gemaach. Op der anerer Säit sinn d'Majoritéit vun de Befroten der Meenung, datt si wéineg Wëssen iwwer nohalteg Finanzfroen hunn an dass en Informatiounseffort sollt gemaach ginn fir dës Lücken ze fëllen. Dëst ënnersträicht d‘Wichtegkeet an d'Noutwennegkeet vun pedagogeschen Initiativen an dësem Beräich.

Et gesäit een, dass d'Offer vun nohaltegen Investitiounsprodukter stänneg ausgebaut gëtt, an och den Interessen vun de Privatcliente fir dës Zort vun Investitiounen zouhëlt.

Ausserdeem, sinn zënter dem 2. August 2022 Professioneller, déi Investitiounsberodung an Gestiounsservicer ubidden, verflicht d'Wënsch vun hire Clienten a Bezuch op nohalteg Investitiounen ze berécksiichtegen (Nohaltegkeetspreferenzen). Nodeems se Preferenzen analyséiert hunn, recommandéieren se dem Client Investitiounen, déi sengen Profil ugepasst sinn.

D'Rubrik „Nohalteg Finanzen" gouf geschaaft, fir all Mount verschidden Aspekter vun dësem Thema ze behandelen.

