Le garçonnet imaginé par René Goscinny et dessiné par Jean-Jacques Sempé sera porté à l'écran en animation par Bidibul Production.

"Le Petit Nicolas" fête ses 60 ans et n'a pas perdu une ride. C'est ce que les visiteurs de la Fondation Louis Vuitton ont pu constater ce week-end lors des célébrations de cette œuvre incontournable de la littérature jeunesse et rendre hommage à ses deux auteurs.

Des dessins originaux du Petit Nicolas réalisés à l'encre de Chine par Sempé dans les années 1960 ont été exposés, agrémentés des textes de Goscinny.

La première aventure du Petit Nicolas a été publiée le 29 mars 1959. Auparavant, une bande dessinée mettant en scène une première ébauche du Petit Nicolas avait été publiée dans le magazine belge Moustique de septembre 1955 à mai 1956.

UN DESSIN ANIMÉ POUR 2021

"Au moment où nous célébrons l'anniversaire du Petit Nicolas nous venons de concrétiser un beau projet de film pour le cinéma en dessin animé qui devrait sortir en salle en 2021. Nous préparons pour la télévision une nouvelle série en dessin animé de 52 épisodes", a indiqué Anne Goscinny..

Le petit Nicolas, parfum d’enfance, devrait être le titre de ce long-métrage d'animation, selon les informations de RTL 5minutes. Il sera coproduit par Lilian Eche et Christel Henon Bidibul Productions avec les Français de On Entertainment et les Canadiens Kaibou Productions.

Le scénario (par Michel Fessler et Anne Goscinny) et le style graphique (en 2D) respecteront le trait de Sempé et le verbe poétique et humoristique de Goscinny. Amandine Fredon (connue pour la série animée Tu mourras moins bête) sera la réalisatrice, sans doute en binôme avec un autre réalisateur.

Outre la production, soutenue par le Film Fund pour un montant de 1,7 milion d'euros, le Luxembourg sera impliqué dans l'animation avec le Studio 352 et Onyx Luxembourg et le son avec Philophon.

Visiuel pour l'adaptation en film d'animation

DES ÉDITIONS INÉDITES

"L'univers du Petit Nicolas est un monde idéal. C'est l'enfance que Goscinny et moi aurions aimé avoir. C'est le grand talent de Goscinny d'avoir réussi à créer un monde de gosses tel que tout le monde en rêve. Il n'y a jamais de drame dans le vie de Nicolas", expliquait récemment Sempé âgé aujourd'hui de 86 ans.

Parallèlement, paraît pour la première fois, aux éditions Imav, "Le Petit Nicolas fait la fête" (104 pages, 19,90 euros), une sélection originale de dix histoires du Petit Nicolas et de ses amis sur le thème de la fête.

Les éditions Animées publient de leur côté un "Cahier de dessin animé" (40 pages, 22 euros) permettant aux lecteurs de colorier les dessins de Sempé. Une fois coloriés ces dessins s'animent pour créer un film dont l'enfant est le réalisateur.



"Cela fait 15 ans que j'ai créé Imav éditions et c'est merveilleux de constater que Le Petit Nicolas séduit toujours autant les jeunes générations. L'anniversaire qui aura lieu à la Fondation Louis Vuitton est un bel hommage à l'oeuvre de mon père et de Sempé", s'est réjouie Anne Goscinny.