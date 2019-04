La comédienne luxembourgeoise sera à l'affiche de "Harry Haft", réalisé par Barry Levinson. Elle partage l’affiche avec Danny DeVito

Après Phantom Thread, c’est un nouveau film américain qui verra Vicky Krieps à son affiche. Le site spécialisé Variety annonce en effet le tournage de Harry Haft où la comédienne luxembourgeoise se trouve aux côtes de Danny DeVito (que l’on peut voir actuellement dans Dumbo), mais aussi de Peter Sarsgaard (Jackie ou Escobar, récemment), Ben Foster (Inferno, Galveston) ou de l’Allemand Saro Emirze (Bad Banks).

Le tournage, sous la direction de Barry Levinson (Rain Man, Man of the Year, Paterno) a commencé fin février en Hongrie et à New York.

Le film est tiré du livre d'Alan Scott Haft, "Harry Haft: survivant d'Auschwitz, challenger de Rocky Marciano". Harry Haft est un boxeur d'origine polonaise qui a été transféré dans le camp de concentration d'Auschwitz. À l'image des combats de gladiateurs dans l'Antiquité, au sein du camp, il se devait se battre, littéralement, pour sa survie. En effet, s'il gagnait, il était nourri et autorisé à participer au prochain combat tandis que ses adversaires étaient conduits à la chambre à gaz.

Le film se situe après la guerre alors que le boxeur est hanté par ses souvenirs et sa culpabilité. Il reprend goût dans la pratique de son sport en participant à des combats de boxe très médiatisés comme, par exemple, avec Rocky Marciano