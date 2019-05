Vous avez toujours rêvés de voir votre fille ou votre garçon à la télé? Ça tombe bien, le film "Toto" recherche des enfants pour son tournage.

Pour le film "Toto" (issu de la bande dessinée "Les blagues de Toto") réalisé par Pascal Bourdiaux (Boule et Bil 2, Fiston, ...) et produit par Bidibul Productions, qui sera tourné entre le 27 juin et 17 juillet 2019 au Luxembourg, Castinglux cherche les profils suivants :

Silhouette



1 petite fille ou des jumelles de 8 mois à 1 an et demi (sur le point de marcher ou qui sait/savent déjà marcher).

Les personnes intéressées à faire participer leur(s) fille(s) sont priées d'envoyer des photos récentes (visage et plein pied) à info@castinglux.com en indiquant leur nom, âge de l'enfant, numéro de téléphone et ville de résidence avec la mention : «TOTO – LE FILM - BEBE»

Figuration



150 enfants entre 8 à 12 ans, toute ethnie confondue.

Castinglux recherche essentiellement des enfants qui habitent en Belgique (Arlon et alentours), en France et au Luxembourg.

Les personnes intéressées à faire participer leur(s) enfant(s) sont priées d'envoyer des photos récentes (visage et plein pied) à info@castinglux.com en indiquant leur nom, âge de l'enfant, numéro de téléphone et ville de résidence avec la mention : «TOTO – LE FILM - FIGU ENFANTS»

Défraiement

50 euros par enfant et par jour de tournage. (Plusieurs jours sont possibles.)

Comment postuler



Si votre enfant est déjà dans la base de données de Castinglux, il suffit de vérifier que le profil est à jour et de remplir le doodle (agenda en ligne) suivant avec toutes vos dates disponibles : https://doodle.com/poll/dddc7f55hwrvryep

Si votre enfant n'est pas sur www.castinglux.com, Castinglux vous invite à créer un profil au plus vite pour avoir tous les détails et photos dans son profil. Plus d'informations sur le site !