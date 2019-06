Le Golden Space Needle audience award du Seattle Film Festival a été attribué au film Tel Aviv on Fire, coproduit par Samsa Film.

Le Seattle Film Festival est le plus important festival de cinéma des États-Unis avec plus de 400 films présentés provenant de 86 pays cette année.

Comme nous l'apprend le site spécialisé Variety.com, le vote du public a rassemblé 82.000 bulletins, c'est dire son importance. Et c'est "Tel Aviv on Fire" de Sameh Zoabi qui remporte le Golden Space Needle audience awards, Prix du meilleur film selon le public du festival.

Le film est coproduit par Samsa Film a été en grande partie tourné au Luxembourg, avec plusieurs techniciens et intervenants luxembourgeois. C'est une comédie qui se passe entre Israël et la Palestine pendant le tournage d'une série télévisée à succès.

Autre succès pour un film coproduit au Luxembourg, Damla Sonmez a été sacrée meilleur actrice pour son rôle dans "Sibel", que Bidibul a coproduit.

Par ailleurs, Ulaa Salim est sacré meilleur réalisateur pour "Sons of Denmark", Julius Weckauf, meilleur acteur pour "All About Me". "Stepdaddy" est le meilleur court-métrage et "We Are the Radical Monarchs", meilleur documentaire.