Déjà plus de 50.000 vues en ligne pour “Capitani”, la série qui fait rimer thriller avec Grand-Duché. Le réalisateur Christophe Wagner vous donne cinq bonnes raisons de regarder (en vidéo).

Ce soir sera diffusé le deuxième épisode de la série événement “Capitani”, produite par Samsa Films et RTL Télé Lëtzebuerg. Indépendamment de sa diffusion télévisée, le premier épisode a été vu en replay plus de 50.000 fois, notamment par 3.000 francophones et 1.500 anglophones en versions sous-titrées disponibles dans les deux langues. Et pour vous mettre en haleine, le réalisateur Christophe Wagner vous donne cinq bonnes raisons de vous plonger dans cette enquête complexe qui est loin d’avoir livré tous ses secrets (voir notre vidéo).

"Capitani" est une production de Samsa Film et RTL Télé Lëtzebuerg. La série a été réalisée en coproduction avec Artemis Productions et Shelter Prod et avec la participation de Film Fund Luxembourg.

Le deuxième épisode est à voir ici.