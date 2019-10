Alerte geek! Sony a annoncé ce mardi, sans prévenir, la commercialisation de la Playstation 5 pour les fêtes de fin d'année, en 2020.

Les jours de la PS4 sont désormais comptés. Dans un peu plus d'un an, la PS5 sera au pied de nombreux sapins de Noël, période choisie par Sony pour commercialiser sa nouvelle console de jeux.

Les premières informations concernant cette console nouvelle génération ont été publiées en avril dernier: elle va faire disparaître les temps de chargement et sublimera les effets de lumières grâce à la technologie du ray tracing. Tous les jeux PS4 seront compatibles.

DU CHANGEMENT DANS LES MANETTES

Mais on sait désormais que la manette subira quelques changements majeurs. La technologie de "vibrations" va être abandonnée au profit du "retour haptique (tactile)", qui permettra aux joueurs de ressentir avec beaucoup plus de justesse et de variations les contacts, les chocs, les mouvements de recul... bref, toutes les actions d'un jeu vidéo.

"S’écraser dans un mur pendant une course produira un ressenti très différent de celui produit par un tacle fait sur un terrain de football. Vous pourrez même avoir une idée des sensations liées à différentes textures, lorsque vous courrez dans des champs d’herbes ou que vous ramperez dans la boue" explique Sony, sur son blog Playstation.

La deuxième innovation concerne les gâchettes (L2/R2): les développeurs pourront programmer leur résistance pour permettre aux joueurs de ressentir plus de tension lorsqu'il seront en train de bander un arc ou d'accélérer au volant d'un véhicule, par exemple.

"Un de nos buts, pour cette future génération de consoles, est de renforcer le sentiment d’immersion que vous ressentez lorsque vous jouez, et avec cette nouvelle manette, nous avons eu l’occasion de nous pencher plus avant et plus en profondeur sur la façon dont le sens du toucher peut faciliter, voire améliorer, cette immersion" résume Sony.

Les créateurs de jeux vidéo ont déjà reçu les premières versions de ces manettes.

La grande concurrente de la PS5, pour le moment baptisée "Projet Scarlett" par Microsoft, sortira à la même période.