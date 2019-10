Le jeu de tir en ligne, qui a disparu des écrans depuis dimanche soir, a fait son retour avec un chapitre 2.

Les joueurs de Fortnite sont soulagés: un peu moins de deux jours après la coupure des serveurs et l'aspiration de leur avatar dans un trou noir géant, le jeu est à nouveau disponible avec une surprise qui n'en est pas vraiment une: un chapitre 2 tout nouveau, tout beau.

Cet événement sentait en effet le coup de "com'" à plein nez de la part d'Epic Games, créateur du jeu, toujours créatif lorsqu'il s'agit de relancer l'intérêt de ses millions de joueurs. Des vidéos de ce nouveau chapitre avaient de toute façon fuité hier soir, ne laissant plus guère de place au doute quant à un éventuel et peu probable point final.

© Epic Games

Ce chapitre 2 s'ouvre après la mise en place de 10 saisons (incluses dans le premier chapitre) depuis la sortie du titre, en 2017. Pour y accéder, il faut télécharger une mise à jour de 15 à 20Go (selon que l'on joue sur PC ou sur consoles) disponible depuis ce mardi 10h. Les joueurs du monde entier peuvent rejouer à leur titre favori depuis 11h45.

Ce second chapitre débarque avec son lot de nouveautés: une nouvelle carte avec treize points pour atterrir, de nouvelles activités comme la pêche, la natation ou le pilotage d'un bateau et bien sûr de nouveaux skins (l'apparence des personnages) et de nouvelles animations.

Pour rappel, Fortnite est un jeu de tir et de survie dans un univers "cartoon", jouable en ligne et disponible sur toutes les plateformes. Il compte aujourd'hui plus de 250 millions de joueurs dans le monde, un chiffre annoncé en mars dernier par Epic Games, lequel a encaissé environ quatre milliards de dollars de recettes depuis la sortie de son jeu en 2017, d'après The New York Times.