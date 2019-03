Artistes du Luxembourg, il est temps de vous faire connaître! Les inscriptions pour le Screaming Field Festival, qui permet à 8 lauréats de monter sur scène, s'ouvrent le 29 mars.

Participer au Screaming Field Festival peut mener relativement loin. Il y a quelques jours encore, Maz, le jeune rappeur qui avait remporté le prix de la meilleure chanson en 2017, chantait en première partie de Nicki Minaj. Depuis l'an dernier et son prix de la "meilleure performance live", C'est Karma est présentée comme la nouvelle révélation musicale au Luxembourg.

HUIT À MONTER SUR LA SCÈNE DE LA ROCKHAL

Bref, de quoi donner des idées aux jeunes artistes du pays et de la Grande Région, de 12 à 25 ans, qui veulent se faire connaître. Ça tombe bien, les inscriptions (en ligne) pour la 10e édition du Screaming Field Festival s'ouvrent ce vendredi 29 mars, et ce jusqu'au 23 avril.

On rappelle que le "concours" est ouvert aux artistes luxembourgeois ou aux résidents (un résident ou un Luxembourgeois par groupe suffit également à être sélectionné), aux styles pop, rock, métal, musiques urbaines et électro. Huit d'entre eux auront le droit de monter sur la scène du Club de la Rockhal le 13 juillet prochain, après avoir bénéficié d'un accompagnement sur mesure. Une mini-tournée récompensera notamment la "meilleure performance live".

DU TRAVAIL ET DES BONS MORCEAUX

Une véritable opportunité de s'aguerrir pour les jeunes artistes, mais en aucun cas la promesse d'une carrière musicale, comme le rappelle Olivier Toth, le directeur de la Rockhal. "Le but du Screaming Field n'est pas de faire croire aux artistes qu'ils vont devenir la tête d'affiche des plus grands festivals. On ne peut jamais promettre une carrière musicale."

"Pour cela, il faut beaucoup de bons morceaux et se préparer à un véritable marathon, qui peut malheureusement s'arrêter. Il faut en être conscient. Nous, ce qu'on veut, c'est s'inscrire au tout début d'une évolution, rester dans quelque chose de ludique. Maintenant, des exemples comme les Tuys montrent que l'on peut aller très loin. Pour combien de temps? C'est aux artistes de le montrer."

"ON N'ATTEND PAS UN RÉSULTAT PARFAIT"

La base, si l'on espère retenir l'attention du jury, c'est d'abord "d'avoir l'ambition de monter sur scène et d'y passer un bon moment. Cela demande du courage. Tout part de cette volonté même si, bien sûr, il faut aussi avoir du talent, au moins une bonne chanson et vouloir travailler" ajoute Olivier Toth.

Et puis oser, même si tout n'est pas encore au point. "Au fil des années, on a vu des jeunes dont les chansons n'étaient peut-être pas abouties, ou des groupes qui avaient quelques lacunes, mais ce n'est pas grave. Ce sont les premiers pas, on n'attend pas un résultat parfait."

Chaque groupe et chaque artiste seront soumis à un vote du public, en ligne (du 26 avril au 17 mai) mais c'est bien un jury qui se chargera de la sélection.