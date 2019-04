Emmené dorénavant par sa jeune chanteuse Luka Cruysberghs, le groupe belge Hooverphonic a fait sensation mardi soir à la Rockhal pendant 1h45.

Depuis un an, la nouvelle chanteuse de Hooverphonic se nomme Luka Cruysberghs. Dix-huit ans à peine, la jeune belge a été repérée par le leader du groupe, le bassiste Alex Callier, qui a été son coach dans l’émission "The Voice" en Flandre. C’est d’ailleurs une première mondiale : jamais un coach d’une émission n’avait intégré un de ses candidats dans son groupe, et non des moindres. Hooverphonic est une machine à tubes depuis ses débuts en 1995, toujours avec de jeunes artistes au micro, Geike Arnaert et Noémie Wolfs étant celles à avoir véritablement marqué l’histoire du groupe.

Luka Cruysberghs est ainsi la sixième chanteuse de Hooverphonic et une partie de l’Europe la découvre ces dernières semaines. Hier, mardi, c’était au tour du Luxembourg de se laisser bercer par cette voix douce mais déjà assurée, que le groupe met en lumière à chaque concert, au propre comme au figuré. Alternant les tenues, passant de la robe rouge (hommage à la chanteuse de fiction Jackie Cane, évoquée principalement dans le 4e album) à la combinaison noire moulante, la jeune chanteuse attirait toutes les lumières sur scène, Alex Callier racontant quelques anecdotes entre deux morceaux pour expliquer son choix et mettre en avant sa jeune diva.

Construit autour d’elle, l’éclectique dixième opus "Looking for Stars", sorti en novembre dernier, a bien sûr été largement dévoilé sur scène, de Romantic -pour lequel Luka Cruysberghs a eu un coup de coeur- à Uptight, morceau pop et funky. Mais c’est à toute l’évolution d’Hooverphonic que les spectateurs du Club de la Rockhal ont assisté, Luka Cruysberghs reprenant magistralement Mad About You, tube sorti avant sa naissance et chanté à l’époque par Geike Arnaert. L’un des plus beaux moments de la soirée a été également ce duo avec le guitariste Pieter Peirsman, sur Badaboum, extrait d’"In Wonderland", l’avant-dernier album du groupe.

Volontiers bavard, enchaînant les anecdotes et s’amusant lui-même de ses quelques approximations en français, Alex Callier nous a enfin emmené jusqu’en 1996 "quand tout a commencé pour Hooverphonic" avec le titre 2Wicky, utilisé dans le film Beauté volée et qui a permis à la carrière du groupe de décoller. Ce fut, encore une fois, une interprétation magnifique de "la très jolie" Luka Cruysberghs, qui a été, comme l’a conclu son ancien coach de "The Voice", "au centre de la Rockhal, du Luxembourg, de l’Europe et même de l’univers."