C'est à la demande de ses parents que l'album qui sortira le 6 juin prochain sera baptisé "TIM".

Le 20 avril prochain, les fans d'Avicii célébreront le triste anniversaire de sa mort. Décédé à 28 ans après s'être suicidé, le DJ avait déjà presque tout en main pour sortir un nouvel album.

Selon le média TMZ, il aurait laissé derrière lui une collection de chansons presque achevées ainsi que plusieurs notes précieuses. A la demande de sa famille, qui a choisi de ne pas faire tomber ces musiques dans l'oubli, un album posthume sortira bientôt.

"TIM" sortira avant l'été

Le nouvel album s'intitulera TIM, référence à Tim Bergling, réel nom du DJ. il devrait sortir le 6 juin prochain, mais un aperçu sera déjà disponible très bientôt, le titre "SOS" en featuring avec Aloe Blacc sortira le 10 avril prochain.

C'est Carl Falk, compositeur et producteur suédois, qui a la lourde tâche d'accomplir cette demande. "J'ai essayé de faire des morceaux à travers les yeux et les oreilles de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est plus là", dit-il au New-York Times. "C'était très dur de ne pas être critique envers moi-même durant tout ce temps. Est-ce qu'il aurait aimé ceci? Qu'aurait-il fait?"

Les fans pourront bientôt écouter le résultat de ce travail.