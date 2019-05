Dans la pièce "Terreur" qui sera jouée au Théâtre du Centaure, c'est le public qui décide du sort de l'accusé. 10 lecteurs sont invités à y participer.

Au Luxembourg, il n'y a pas de jury populaire aux procès d'assise. Mais la culture cinématographique et théâtrale, comme les infos dans bien des pays nous permettent de connaître le système. On se souvient avec délectation du pouvoir des mots dont usent progressivement le jurés de "12 hommes en colère", le film de Sidney Lumet.

Un pouvoir que les spectateurs de théâtre ont rarement et qu'ils vont pouvoir exercer avec "Terreur", une pièce de Ferdinand von Schirach que Myriam Muller met en scène dans sa version française.

Lars Koch, major de l'Armée de l'air, est accusé d'avoir contrevenu aux ordres en abattant un avion de ligne avec 164 passagers à bord, tous morts sur le coup. Un terroriste entré dans le cockpit menaçait en effet de faire s'écraser l'appareil sur un stade de football bondé. 70 000 spectateurs, un soir de match.

Il a bien fallu choisir. Un cas de justice - et de conscience. Le tribunal se fait ainsi scène de théâtre et reconstitue les faits à travers un interrogatoire mené sans relâche, avant les plaidoiries des différentes parties. L'accusé sera-t-il déclaré non coupable ou inculpé pour meurtres? Les deux issues sont possibles. Aux jurés d'en décider.

Aux jurés, donc à vous, les spectateurs de juger l'accusé, après avoir entendu les plaidoiries et interrogatoires. La pièce a été jouée dans plusieurs pays dans le monde avec des issues différentes.

La pièce sera représentée au Théâtre du Centaure à partir du 4 juin. Avec Joël Delsaut, Fabienne Elaine Hollwege, Brice Montagne, Brigitte Urhausen, Raoul Schlechter et Jules Werner.

