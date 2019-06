Douze lieux de Belval se transformeront en scène artistique en 2022, lorsqu'Esch deviendra la Capitale européenne de la Culture.

Le chantier s'annonce aussi conséquent que spectaculaire. Sélectionnés par le Conseil de gouvernement et mis à la disposition de l'ASBL "Capitale européenne de la Culture 2022", douze lieux, situés principalement sur la terrasse des Haut-Fourneaux de Belval, ont été présentés ce jeudi 20 juin 2019. Ils deviendront des scènes artistiques d'ici trois ans.

LA MÖLLEREI, FUTURE ESPACE DIGITAL

Parmi eux, la Möllerei, ancienne halle technique, subira une transformation importante pour devenir un "espace digital" doté d'un programme "à la pointe de la technologie" dixit Luc Dhamen, directeur du Fonds Belval. Il s'agira clairement du lieu principal sur le site, aux côtés de la Massenoire, de la halle couverte, du plancher des coulées, du skip, de la place centrale "Ënnert den Héichiewen", de la halle des poches à fonte, du socle haut-fourneau C, de l'atelier de production et du Kulturcafé. Un espace urbain piéton et des bureaux pour accueillir les équipes du projet vont également être agencés.

"Ce lieu est magnifique, spectaculaire et chargé d'émotions: il marie des installations industrielles, qui symbolisent le passé et des constructions contemporaines, urbaines. Il est impressionnant à lui-seul, estime Luc Dhamen. Plusieurs événements, comme la fête des Haut-Fourneaux ou le concert Open Air de l'an dernier, nous ont déjà montré ce qu'on pouvait y faire. Mais il nous fallait aussi des espaces protégés, avec des guichets."

"UTILISABLES APRÈS 2022"

Si les organisateurs d'Esch-2022 ont dû se résoudre il y a quelques semaines à abandonner l'idée d'installer leur quartier général à la Halle des Soufflantes, ils se réjouissent aujourd'hui: "C’est finalement une alternative très qualitative qui va répondre aux besoins et exigences fixés par un projet de capitale européenne de la culture" soulignent Nancy Braun et Christian Mosar, respectivement directrice générale de l’ASBL et directeur artistique.

"Toutes ces structures vont être imaginées pour être utilisables après 2022" appuient Sam Tanson, ministre de la Culture, et Luc Dhamen, lequel glisse qu'il s'agit "d'une opportunité énorme" mais que "le succès dépendra de la programmation."

Aucun montant concernant ces investissements n'a filtré. Et pour cause. La nature des travaux, dont l'exécution a été confiée au Fonds Belval par le conseil de gouvernement, va dépendre d'un projet de loi qui ne devrait pas être voté avant l'année prochaine. Ce qui fait dire à Luc Dhamen que "le temps pour réaliser des études, faire des devis, soumettre des projets, les valider puis démarrer les travaux est extrêmement court. Il faudrait, dans l'idéal, tout terminer en milieu d'année 2021..." Le sprint est lancé!