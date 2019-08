Maacht bei eisem Gewënnspill mat a gewannt mat e wéineg Gléck eng "Legend-Edition" vum neien F1 2019.

Formel 1-Fueren ass eng relativ exklusiv Geschicht, wann ee bedenkt, dass et weltwäit just 10 Ekippen mat all Kéiers 2 Fuerer ginn. Méi einfach hannert d’Stéier vun engem Formel-1 Auto kënnt een do definitiv bei F1 2019 fir de PC an d’Konsolen. Hei kann een sech dann souguer säi Liiblings-Team eraussichen a géint d’Stare wéi de Sebastien Vettel oder de Lewis Hamilton untrieden.

AUDIO: F1 2019 Gewënnspill - Reportage David Winter

An der Formel 1 leien d’Maximalvitesse bei deels iwwer 350 Stonnekilometer, d’Force déi een am Cockpit spiert ginn deels un d’Grenze vum kierperlech machbaren an e Pilot a sou enger Maschinn verléiert gutt a gär bis zu 4 Liter Waasser pro Course. Sou ustrengend sinn d’Course bei „F1 2019“ natierlech net, ma de Feeling deen ee bei esou enger Course huet sinn extrem realistesch, dat ënnersträicht och de Pilot a Spill-Entwéckler bei Codemaster, den David Greco:

"Fir mech fillt sech d’Spill an eng richteg Course zimlech ähnlech un. Ech kann am Spill op eng bestëmmte Manéier fueren an da ginn ech an déi real Course. Ech sinn de Weekend an Italien gefuer an hunn do Saache gemaach, déi ech genee d’selwecht am Spill gemaach hunn."

Well d’Spill déi offiziell Formel-1 Lizenz huet, fueren d’Spiller och op den Original-Pisten, an de Rennautoen aus dem Joer 2019 an natierlech och géint déi aktuell Piloten. Ma sou fréi wéi dëst Joer, ass d’Spill awer nach ni erauskomm, esou de Game Director Lee Mather:

"Dëst Joer konnte mer eis d’Team opstocken. Dohier hu mir fréi ugefaangen, vill neie Contenu an d’Spill gepaakt an d’Spill dunn fréi an der lafender Formel 1 – Saison publizéiert."

Den Highlight vu F1 2019 ass dëst Joer ganz kloer d’Integréiere vun der Formel 2. Och hei gräift d’Lizenz an d’Spiller kënnen déi komplett Saison an der Formel 2 och spillen. Dobäi Erfarunge sammelen, Rivalitéite fleegen an an d’Formel 1 opsteigen. Et entsteet dohier eng komplett nei Spill-Experienz, esou den David Graco.

"An der Formel 2 sinn d’Autoe komplett anescht: Si hu méi kleng Pneuen, aner Motoen, si méi schwéier an hunn en aneren Handling. Dat gouf alles ganz detailléiert an d’Spill agebaut, dohier fillt sech dës Editioun vum Spill och praktesch wéi 2 Spiller un."

D’Spill ass wéi gesot fir de PC, Playstion 4 an Xbox One erauskomm. Eng limitéiert "Legends Edition" vum Spill mat spezieller Këscht fir d'Playstation 4 kënnt der mat e bësse Chance bei eis gewannen. Einfach beim Gewënnspill matmaachen!