De Gamer aus Däitschland huet an der Finall zu London 3:2 géint säi Géigner gewonnen.

De MoAuba, oder Mohammed Harkous mam biergerlechen Numm, ass bei Werder Bremen ënner Vertrag an huet sech an der grousser Finall, um FIFA eWorld Cup 2019 géint säi Géigner duerchgesat, dat mat engem End-Score vun 3:2. Säi Géigner war iwwregens net iergendeen, mä de Gewënner vum Joer virdrun, de Mossad "Msdossary" Aldossary.

De MoAubo a säin Team-Kolleg Michael "MegaBit" Bittner hunn Däitschland och schonn um eNations Cup am Abrëll a beim FIFA eWorld Cup 2017 matgemaach.

De FIFA eWorld Cup war de leschte grousse FIFA 19 Turnéier fir dëst Joer a gehéiert och zu deene wichtegsten Titelen. D'Spiller an der Finall kruten eng Zomm vun am ganze 500.000 Dollar. Virdrun haten sech déi am ganzen 32 Spiller iwwert e Joer duerch verschidden Turnéiere Qualifikatiounspunkten erspillt.