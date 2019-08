Dës Foire ass elo scho fir déi 11. Kéier a wiisst, genee wéi d’Videospill-Branche am Allgemengen, Joer fir Joer mat grousser Vitesse.

Fir d’Gamerinnen a d’Gamer ass et elo nees esou wäit, déi weltwäit gréisste Computerspill-Foire, d’Gamescom, ass zënter Ufank der Woch un a wäert nees honnertdausende Spektateuren op Köln lackelen.

AUDIO: Gamescom 2019 - Reportage David Winter

Dass just op der E3 zu Los Angeles déi grouss Annoncementer a Saache Videospiller gemaach ginn, ass schonn zënter enger Zäit net méi wouer. Och déi gréisste Videospill-Foire zu Köln ass mat de Joren net just wat d’Spectateure betrëfft gewuess, mä och wat d’Importenz betrëfft, well och hei ëmmer méi nei Revelatioune presentéiert ginn. Ënnert anerem wäerten dëst Joer zum Beispill éischt nei In-Game Zeenen vum Hideo Kojima sengem vill-erwaarten neie Spill „Death Stranding“ presentéiert ginn. Och eng éischt nei Demo vun der Neioplo vum Klassiker Final Fantasy 7 wäert ee kënnen unzocken.

En anere groussen Titel ass ouni Fro „Cyberpunk 2077 » vun CD Project Red, déi och fir d’Spiller ëm „The Witcher“ verantwortlech sinn. Dës Woch wäert et méiglech sinn, zu Köln fir déi éischte Kéier d’Spill kuerz unzezocken, e Spill, dat eréischt am Abrëll d’nächst Joer wäert erauskommen. Ma wien den Undrang op d’Gamescom kennt, dee wäert et wuel net wonneren, dass dëst Stonnen a Stonnen an der Schlaang stoe bedeit, fir e puer Minutten dierfen ze zocken. Ma mat ronn 1000 Aussteller, wäerten d’Fans awer och mat aneren neie Publikatioune versuergt ginn, virun allem wann een net wëll de ganzen Dag an enger Schlaang verbréngen. Weider Spiller déi zu Köln wäerten ze gesi sinn, sinn zum Beispill de neie FIFA 20, d’Rennspill „Need for Speed Heat“, de neie Monster Hunter World: Iceborne oder Borderlands 3.

Ma wéi awer schonn ugeschwat, wiisst mat der Popularitéit vun der Gamescom och d’Zuel u Visiteuren, sou dass fir dëst Joer d’Foire misst vergréissert ginn a virun allem d’Duerchgäng tëscht den Hale méi breet gemaach goufen. Dobäi kënnt, dass och d’Zäit an där d’Foire ass ëm een Dag verlängert gouf, sou dass schonn e Méindeg den Owend eng grouss Ouverture ass, déi och iwwer Stream konnt gekuckt ginn. Trends dëst Joer sinn, wéi schonn zënter e puer Joer d’Indie-Spiller, déi och dëst Joer méi Plaz op der Foire zur Dispositioun gestallt kréien.

Wien nach en Ticket fir dëst Joer kréie kann, dee kann nach bis e Samschdeg op Köln d’Gamescom besiche goen.