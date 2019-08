Ween d'Spiller nach aus de 90er kennt a vläicht selwer op der Super Nintendo oder der Sega Mega Drive gespillt huet, dierf sech freeën.

Domadder sinn also keng nei Spiller vun de neie Filmer gemengt, mä effektiv en HD-Remaster vun den ale Retro-Spiller. An net nëmmen dat, mä béid Spiller, déi als absolut Klassiker gëllen, kommen an engem Package eraus, dat mat neien Elementer a natierlech enger komplett verbesserter Opléisung.

Net nëmmen dat, mä d'Gamer kënne bei der neier Versioun och nach decidéieren, op se d'Spill an der SNES-Versioun, der SEGA Mega Drive-Versioun oder souguer an der Game Boy-Versioun spille wëllen.

Weider wäert et dann och eng Zort Musée op der neier Versioun ginn, an deem een da Konzeptzeechnungen, Kommentaren an Interviewen iwwert béid Spiller fanne kann. Dobäi kann een och d'Soundtracke vun de Retrospiller lauschteren, ouni d'Levele selwer mussen ze spillen.

Fir déi Leit, deenen d'Spiller ze schwéier sinn, gëtt et elo d'Méiglechkeet, Zäit zeréckzespullen. Dobäi kënnt nach eng sougenannte Watch-Optioun, an där de Computer fir iech spillt an een dann zu all Moment nees d'Kontroll iwwerhuele kann.

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King kënnt am Hierscht 2019 eraus, dat fir Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch a PC.