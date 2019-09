Eng Hal vun 6.400 Metercarré, Turnéieren a natierlech alles ëm Videospiller erwaarden d'Gamer, dat fir déi éischte Kéier an der Luxexpo The Box.

Den 28. a 29. September 2019 ass elo scho fir déi 4. Kéier d'Luxembourg Gaming Xperience, kuerz LGX. Dëst Joer gëtt et awer eng ganz speziell Editioun, dat well d'Convention fir Videospiller net méi wéi soss zu Munnerf, mä um Kierchbierg an der Luxexpo The Box wäert sinn. Séchert iech är Ticketen elo op LGX.lu.

Konkret heescht dat, dass d'LGX dës Kéier 4 mol méi grouss ass, wéi soss ëmmer, dat op ganzer 6.400 Quadratmeter. Op RTL.lu, 5minutes.lu, today.lu an op RTL You wäerten dann och "Weekend Pass" - Tickete verspillt ginn. Heizou méi geschwënn!

© LGX

D'LGX 2019 wäert dann och a 5 grouss Zonen dëst Joer agedeelt sinn:

1) GAMING & ESPORT (Blo Surface)

Wéi gewinnt, wäert natierlech de Gaming an den Esport am Mëttelpunkt vun der LGX 2019 stoen. Net nëmmen wäerten et hei sougenannte "Freeplay"-Zone ginn, op deenen een dann déi neiste Spiller a Rou teste kann, ma selbstverständlech wäerten och Esport-Tournéieren iwwert déi 2 Deeg iwwer organiséiert ginn, déi een dann och beim Zäitpunkt vun de Finalle kann op der grousser Bühn suivéieren.

Hei déi komplett Timetable vun der LGX 2019:

Samschdes den 28. September 2019

10h00: Bâloise Rocket Cup - Showdown Edition (Rocket League op PC)

10h00: L'Essentiel Fortnite Arena" (SOLO) (Fortnite op PC/PS4)

10h00: Post Ultimate Smash Cup (Super Smash Bros. Ultimate op der Nintendo Switch)

10h00: Tournoi Esport "Clash Royale" (Clash Royale op Smartphone/Tablette)

10h00: Tournoi Esport "Dragon Ball FighterZ" (Dragon Ball FighterZ op der PS4)

10h00: Tournoi Esport "FIFA 20" (FIFA 20 op der PS4)

10h00: Tournoi Esport "Mario Kart 8 - Deluxe" (Mario Kart 8 - Deluxe op der Nintendo Switch)

10h00: Tournoi Esport "Mortal Kombat 11" (Mortal Kombat 11 op der PS4)

11h00: Tournoi MSI CS:GO Cup (CS:GO op PC)

12h00: Tournoi Esport "Samurai Shodown" (Samurai Shodown op der PS4)

Sonndes de 29. September 2019

10h00: Tournoi Esport "Brawl Stars" (Brawl Stars op Smartphone/Tablette)

10h00: Tournoi Esport "Street Fighter V - Arcade Edition" (Street Fighter V op der PS4)

10h00: Tournoi Esport “Splatoon 2” (Splatoon 2 op der Nintendo Switch)

11h00: Tournoi Esport "Tekken 7" (Tekken 7 op der PS4)

11h30: Tournoi Kinepolis Legends Cup (League Of Legends op PC)

15h00: Concours Cosplay powered by Enovos

2) Hardware & Tech (Gréng Surface)

Fir dës Editioun kann een als Visiteur ganz kloer mat vill méi Stänn a neien Technologie rechnen. Ënnert anerem wäerten hei bekannte Marken déi neisten Hardware am Beräich vum Gaming presentéieren.

Ënnert anerem Virtual Reality, Augmented Reality, Dronen a villes méi kritt een hei ze gesinn a natierlech ze testen. An dëser Zone wäert dann och e grousse Stand vun RTL an RTL You ginn, op deem d'Visiteuren eng ganz Partie Aktivitéiten a Gewënnspiller ugebuede kritt. Ënnert anerem wäerten sech do och eng Partie bekannte Leit vun RTL You erëmdreiwen.

3) Merchandise & Verkaafsstänn (Orange Surface)

Och war d'Verkafsstänn betrëfft, gouf fir dës 4. Editioun massiv opgestockt. Hei gëtt et vir all Goût eppes, sief dat Merchandise, Figuren, Mangaen, Comics, Videospiller, Gesellschaftsbiller, Retrokonsolen, Stoftdéieren a nach vill méi. Ënnert anerem wäerten hei "Le Reservoir", "MANIA TOYS Collector" a "L'univers du Bonbon" present sinn.

4) Japanesch Kultur (Rout Surface)

Ganz nei dëst Joer ass dann en Zone, déi sech ausschliisslech mat der japanescher Kultur auserneesetzt. Hei ginn et Animeën, Mangaen an aner Produiten, déi mat der japanescher Kultur ze dinn hunn. Do dernieft ginn et och Ausstellungen a Workshoppen fir dat Ganzt ofzeronnen.

5) Fantasy a Pop-Kultur (Mof Surface)

Hei dréit sech alles ëm BD'en, Kino a Pop-Kultur am generellen. Niewent dëse Stänn ass dës Zone awer och déi Zone, déi sech mam Cosplay, engem zentrale Punkt vun der LGX, ausenanersetzt. Am Cosplay Village kann een d'Cosplayer da bewonneren oder souguer selwer matmaachen a bei engem Concours op der Bühn matmaachen.

Informatiounen iwwert d'Auerzäiten, Ticketen oder soss Detailer ginn et um offizielle Site vun der LGX.

