Den "International Olympic Committee" an "Intel" hunn sech zesumme gedoen, fir den Intel World Open ze organiséieren. De Präispool läit bei 500.000$.

Dat Ganzt ass eng ESports Competitioun, wou 2020 zu Tokyo d'Finalle virun den olympesche Spiller stattfannen.

Den "Intel World Open" wäert Rocket League a Street Fighter V Competitiounen hunn mat engem Pricepool vun 250.000$ pro Turnéier!

Streetfighter V:

12 Länner goufen ausgewielt Nationalekippen ze formen.

Déi national Qualifikatioune fir Street Fighter V wäerten am Mäerz 2020 ugoen. Et gëtt keng Limitt u Leit, déi dierfe matmaachen. D'Qualifikatiounsronne wäert 8 Woche lafen. Déi 4 bescht Spiller vum Land formen dann eng Street Fighter Nationalequipe. Et wäerten och Regional Qualifiers stattfanne fir déi Länner déi net "pre-selected" goufen.

Am Juni sinn da Semi-Finallen a Polen. 20 Teams wäerten do an enger Grupp géintenee kämpfen.

Rocket League:

Do fänke Qualifikatiounen Ufanks 2020 un, wou déi bescht 16 Teams vun de kompetitivste Länner op der Welt geholl ginn. Nationalekippe kämpfen iwwert Woche géinteneen, fir ee Spot an de Live-Qualifiers a Polen am Juni 2020 ze kréien.

”Anybody who wants a chance to be esports champion is welcome", sot de Mark Chang, Head of Intel Gaming.