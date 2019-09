Nom Tom Wlaschiha, kënnt mam Mark Addy e weidere bekannte Schauspiller, deen ënnert anerem fir seng Roll bei Game of Thrones oder Flinstones bekannt ass.

E Sonndeg wäert den britesche Schauspiller Mark Addy fir e Meet and Greet op d'LGX 2019 an d'Luxexpo The Box kommen.

Virun allem fir d'Fans vu Game of Thrones ass de Rendezvous en absolute Must, vu dass niewent dem Mark Addy, deen de Robert Baratheon an der Serie spillt, och de Tom Wlaschiha, bekannt als Jaqen H'ghar aus Game of Thrones, op der LGX wäerte sinn.

Niewent senger Roll an der bekannter Serie vun HBO, huet hien ënnert anerem och de Fred Feuerstein am Film "The Flintstones in Viva Rock Vegas" a bei "Full Monty" matgespillt.

Sécher iech also är Ticketen, an ergattert iech e gratis Autogramm an eng Foto mat de Staren! D'Schauspiller wäerte Samschdes 28. September (Tom Wlaschihaum) a Sonndes 29. September (Mark Addy) um Stand vun de BIL ze fanne sinn. Fir béid Schauspiller ze gesinn, lount et sech natierlech e Weekend-Pass fir déi 2 Deeg LGX ze sécheren.