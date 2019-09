Et ass déi 4. Editioun an dëst Joer och 4 Mol esou grouss wéi soss. An der Luxexpo The Box ass dëse Weekend déi gréisste Gaming Convention vu Lëtzebuerg.

Cosplay-Concoursen, Board & Retro Games, Manga, nei Technologien, Food Trucks & Special Guests alles dat op 6.400 Quadratmeter. An dobäi och nach Special Guets wéi den Tom Wlaschiha, bekannt als "Faceless Man" aus der Serie "Game of Thrones", dee samschdes eng Autogramm- & Foto-Stonn wäert ginn.

Nieft den eSportler kommen op der LGX och Cosplay-Fans op hir Käschten. Vill verschidden Charakteren aus den ënnerschiddlechsten Videospiller konnt een an der Luxexpo THE BOX untreffen:

Cosplay Op der LGX-Foire vum 28. September 2019

Op ganzer 6.400 Quadratmeter kënnen d‘Visiteuren op der „Luxembourg Gaming Xperience“ all méiglech Spiller testen, nei Technologië kenneléieren an en Abléck an déi japanesch Manga-Kultur kréien. Et ass faarweg, haart a gutt gefëllt. D’LGX gëtt vu Joer zu Joer méi grouss. Ma dat ass nëmmen eng logesch Konsequenz vun der Gaming-Zeen, déi zu Lëtzebuerg och ëmmer wieder wiisst.

De Joé Simon, Regie-Coordinateur LGX: Als Gamer muss dat heiten einfach sinn. Wann ee gesäit, wéi sech den eSport weiderentwéckelt zu Lëtzebuerg an och wéi déi japanesch Kultur hei ëmmer méi Fouss faasst, ass et einfach flott, dat hei och ze hunn.

Fir den eSport och zu Lëtzebuerg op ee méi professionellen Niveau ze hiewen, brauch et virun allem Organisatiounen, wou d’eSportler sech kënnen zesummendoen. D'Team Slick gouf am Dezember d’lescht Joer gegrënnt an organiséiert op der LGX de FIFA-Turnéier. Nieft enger besserer Struktur fir den eSport wier awer och nach eng aner Saach wichteg, sou de Yannick Raach, Grënner Team Slick: Toleranz! D’Leit misste méi tolerant sinn. Et gesäit een ëmmer ënner Artikelen, dass d’Leit schreiwen, dat wear jo kee richtege Sport an et géing keen zesummenbréngen. Mee dat stëmmt net, well hei gesäit ee jo, dass dausende Leit zesummenkomme just fir den eSport. An dat ass fir mech Grond genuch.

Nach ass den eSport hei am Land net esou professionell opgestallt wéi an eisen Nopeschlänner. E puer Promie ginn et an der Community awer trotzdem. Den Diogo Santos huet schon eng ganz Rei FIFA-Tournéiere gewonnen. Ma dohannert stécht awer och vill Übung: Ech hunn fréier ëmmer ganz vill gespillt, no der Schoul, sou zwou Stonnen all Dag. Mee elo awer net méi, well ech fir d‘Schoul méi ze dinn hunn an ech ka jo net alles maachen. Mee weekends spillen ech awer nach ëmmer vill.

Vum eSport liewen, esou wéi verschidde Profi-Spiller am Ausland, wier hei nach net méiglech, well et einfach net genuch grouss Turnéiere ginn. E gutt Täschegeld ass awer duerchaus dran. 1.000€ Präisgeld gëtt et fir de Gewënner vum FIFA-Turnéier op der LGX. Den Diogo Santos huet net misse spillen, hien ass automatesch fir déi nächst Ronn qualifizéiert. D’Finale gëtt um Sonndeg gespillt.