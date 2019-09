Maacht mat bei eisem Gewënnspill a gewannt mat e wéineg Chance d'Spill fir Xbox One.

Vill Action, eng duerchdriwwe Story a vill witzeg Dialoger an dat alles op frieme Planéiten, verstreet am Weltall: D’Spiller vun der Borderlands-Serie ware schonn ëmmer e wéineg flippeg an op alle Fall net normal. Am drëtten Deel vun der Serie hunn d’Entwéckler nees eng Schëpp dropgeluecht, dat mengt op alle Fall den David Winter aus eiser Online-Redaktioun, deen d’Spill och schonn eng Zäitche spillt.

Borderlands 3 - Reportage vum David Winter

Wat d’Spill zënter Ufank un ausgemaach huet an och nach ëmmer mécht, ass definitiv de Fait, dass een d’Spill komplett am Multiplayer duerchspille kann, an doduerch natierlech esou richteg Fun opkënnt. Dobäi kënnt wéi gesot déi herrlech iwwerdriwwe Charakteren a Géigner oder déi Onmassen u verschiddene Waffen déi een am Spill ausprobéiere kann.

Interessant ass, dass een sech bei Gearbox nach ëmmer op de Comic-Design behaapt, deen zënter Ufank un charakteristesch ass fir Borderland. Eng nei Engine léisst d’Landschaften, d’Géigner an d’Waffen awer esou gutt ausgesinn, wéi bis elo nach ni. An och déi 4 Charakteren déi een sech aussiche kann, hunn sech weiderentwéckelt.

Wee gäre mat Kollegen zesummen eng Campagne spillt a Fan vu vill Action a witzege Story-Elementer ass, fir deen ass Borderland 3 op alle Fall dat richtegt!

Wien elo Blutt geleckt huet, dee kann Borderland 3 fir d’Xbox One bei eis gewannen. Einfach bei eisem Gewënnspill (wéi ëmmer gesponsert vu "Mein Audioservice") matmaachen.