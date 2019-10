Déi 2 wuel bekanntste Lëtzebuerger FIFA-Profispiller, den Diogo Santos an de Francisco Muñoz hunn sech och fir déi nei Saison nees un d'Spëtzt gezockt.

Wéi 11F Gaming op hirem Facebook matdeelt, konnten sech den Diogo Santos (DiogoSantos26) an de Francisco Muñoz (Ciscinho) de sougenannten "verified Badge" am FIFA20 assuréieren.

Mat dësem Badge ass et béide Spiller elo méiglech, online sech fir d'World Series ze qualifizéieren. Fir esou e Badge kréien ze kënnen, muss een als Spiller vun 30 Weekend League Matcher der op mannst 27 gewannen, fir an dëse Pool vu Spiller ze kommen.

Kënnt ee bei dëse Qualifikatioune weider, spillt een e renomméierten Tournoi, d'Offline Fut Champions League.

Béid Spiller goufe vun 11F vun Ufank un betreit an hirer Carrière an sech sou och erméiglecht, Kontrakter beim FC Déifferdeng 03 oder beim Progrès Nidderkuer ze kréien. Den Diogo spillt haut nach ëmmer fir de Nidderkuerer Veräi FIFA, de Kontrakt vum Francisco ass no 2 Joer am September bei Déifferdeng op en Enn gaangen.