Virun e puer Wochen huet den Amerikaner Eric Naierman den héchste Betrag ausginn, dee bis ewell vun engem Sammler fir Videospiller bezuelt gouf.

Hien ass vu Florida op Colorado gereest, fir seng Kollektioun mat 30 rare Spiller ze vergréisseren. Dem Washington Post no war dat eng Investitioun vu méi wéi enger Millioun Dollar.

Et ass net seelen, dass retro Spiller fir grouss Zomm verkaf ginn, allerdéngs ass et déi éischte Kéier an der Gaming-Geschicht, dass e Montant am siwestellege Beräich erreecht gouf. Evident ass et net, erauszefannen, wat Sammler fir dës Objeten ausginn. De leschte stolze Betrag, vun deem gewosst ass, war am Joer 1985: Ganzer 100.150 Dollar huet e Keefer fir déi éischt Editioun vu Super Mario Bros op den Dësch geluecht.

Eric Naierman just spent over $1M on some classic games - https://t.co/Sky18HTp5u pic.twitter.com/jxXG2WRedx — SA Gamer (@sagamersforum) October 21, 2019

Ënnert anerem huet den amerikaneschen Zänndokter Eric Naierman déi éischt Versioune vu Mario Bros Arcade Edition (1986), Gumshoe (1986), GOlf (1985) a Balloon Fight (1986) kaf. All dës Sammlerstécker sinn natierlech nach intakt an hire Verpackungen a goufen ni benotzt.

Ugefaange mat Sammele vun NES-Spiller huet den Amerikaner virun e puer Joer. Zanterhier gëtt seng exklusiv Sammlung reegelméisseg vergréissert. Eng deier an intensiv Leidenschaft, déi hien bis ewell vill Sue kascht huet.