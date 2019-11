D'Spill, dat ee scho ka spillen, ma nach ëmmer an der Entwécklung ass, gouf op Basis vun historeschen Dokumenter a Fotoen entwéckelt.

D'Entwéckler vu "Luxembourg 1867", dat op engem Spill mam Numm "Roblox" baséiert, hunn dëse Projet op fräiwëlleger Basis duerchgezunn. Bei Roblox dréit et sech ëm e Multiplayer-Online-Spill, bei deen d'Spiller hir eege Welten designe kënnen an sou hir eege Spiller entwéckele kënnen.

Mat Hëllef vun historesche Fotoen an Dokumenter hunn d'Entwéckler d'Pafendall esou nogebaut, wéi et héchstwahrscheinlech am Joer 1867 ausgesinn huet. E wichtegen Datum en plus, well dëst d'Joer war an deem de Grand-Duché komplett onofhängeg ginn ass.

Niewent dem Fakt, dass een d'Pafendall kann op eege Fauscht visitéiere kann, kann een och en Job unhuelen, och wann et net dee flottste Beruff ass. Et kann een nämlech den Hondsdreck oprafen, en Job, deen et anscheinend schonn deemools gouf.

D'Spill ass eraus fir PC, Android an Apple-Smartphones.