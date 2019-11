5 Spiller stoungen der Jury dëst Joer zu Auswiel, um Enn konnt sech d'Wierfelspill "Calavera" knapp géint seng Konkurrenten duerchsetzen.

Am Kader vum Qualitéitslabel "Wëllkomm", e Label, dee speziell fir Bistroe geduecht ass, promouvéiert d'Horesca d'Brietspiller an de Caféen. Dëse Label gouf a Kollaboratioun mam Wirtschaftsministère an d'Liewe geruff. Déi Bistroen déi matmaachen, ënnerschreiwen eng Charta an erklären domadder verschidde Standarden ze garantéieren, dorënner den Accueil, d'Qualitéit an d'Hygiène.

E Jury vu Spillexperten, en Delegéierte vun der Horesca an enger Partie Journalisten huet 5 nei Spiller getest, "Calavera" gouf zum Schluss zeréckbehalen. Dëst Spill kënnt aus der Fieder vum Klaus-Jürgen Wrede, dee virun allem fir säi Spill "Carcassonne" weltwäit bekannt ass. Erauskomm ass et beim Verlag "Moses".

Dëst sinn déi 5 nominéiert Spiller gewiescht, vu lénks no riets: 1. Calavera, 2. Lama, 3. Cubeez, 4. Second Chance, 5. Zwoggel. / © David Winter (RTL)

Bei "Calavera" handelt et sech ëm en einfacht Wierfelspill, dat allerdéngs unhand vun de ville Méiglechkeeten, déi engem opstinn, vill Raum léisst, fir verschidde Strategien ze suivéieren. D'Spill ka mat 2 a bis zu 4 Spiller gespillt ginn an dauert ëm déi 20 Minutten. Virun allem d'Einfachheet vum Spill an d'Dynamik déi wärend de Partië vu Calavera opkënnt, huet d'Jury dëst Joer iwwerzeegt.

D'Reegele vum Spill, wéi och weider Informatiounen iwwert Calavera fannt der hei. Hei fannt een dann och aner Spiller, déi an de Jore virdru schonn als Bistrospill vum Joer gekréint goufen.

Hei den offizielle Communiqué vun der Horesca

Dans le cadre du label de qualité pour cafés « Wëllkomm », la fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Grand-Duché désire en effet promouvoir les jeux de société au café.

Un jury composé d’experts en jeu, d’un délégué de l’Horesca ainsi que de quelques journalistes a testé plusieurs nouveaux jeux de société et a désigné « Calavera» du créateur Klaus-Jürgen Wrede (déjà connu pour le jeu Carcassonne) et édité chez Moses comme Bistrospill de l’année.

Il s’agit ici d’un jeu de dés fascinant qui a l’avantage de pouvoir être joué de deux à quatre joueurs pour une partie qui dure en moyenne 20 minutes. Tous les membres du jury étaient enthousiasmés par la facilité de compréhension et par la dynamique provoquée lors d’une partie.

Les règles du jeu ainsi que plus d’informations sur ce jeu peuvent être consultés sur le site www.wellkomm.lu. On y découvre aussi les autres jeux sélectionnés comme par exemple le jeu « Illusion » qui avait été sacré jeu de l’année 2018.