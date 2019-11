Dës Saison hëlt mam FC Progrès Nidderkuer och nees eng lëtzebuergesch Ekipp dorunner Deel.

Déi offiziell Club-Meeschterschaft vu FIFA20 ass zréck fir eng 4. Kéier hannerteneen, wou iwwer 120 Teams weltwäit matmaachen. All Team muss 1 Xbox Spiller an 1 PS4 Spiller stellen, fir kënnen Deel ze huelen um Championnat. D’Punkten vun de Matcher vu béiden Spiller ginn addéiert, fir een generellt Klassement zum Schluss ze hunn.

Dës Saison hëlt mam FC Progrès Nidderkuer och erëm eng lëtzebuergesch Ekipp dorunner Deel. Déi zwee Spiller sinn zum engen den Diogo "DiogoSantos26" Santos (PS4 ID: diogosantos) deen zënter 3 Joer beim Club spillt, a säin neien Teamkolleeg, keen aneren wéi den 3-fachen Champion Francisco "Ciscinho" Muñoz (Xbox ID : fcb2007). Déi zwee stäerkste Fifa Spiller wou eist Land aktuell ze bidden huet spillen also fir déi éischte Kéier an der Geschicht vum Esport zesummen an engem Team.

Den Francisco huet beim Progrès e Kontrakt bis zum Schluss vun dëser Campagne kritt, heescht maximal bis de 7. Februar, wann Nidderkuer bis an d’Finall sollt kommen, mat enger Optioun op Verlängerung.

Hei den offizielle Communiqué

Lass geet et schonns en Dënschdeg den Owend, hei ginn 6 vun 8 Matcher an der Grupp gespillt. Déi 2 aner Matcher ginn dann e Mëttwoch den Owend absolvéiert. D’Géigner am Grupp sinn ënnert anerem Bayer Leverkusen, FC Augsburg, RSC Anderlecht an den Cannes Esport Club. Hei fannt der d'Linken, fir d'Resultater ze suivéieren:

XBox Grupp B

PS4 Grupp B

Standings

11F Gaming wäert iech selbstverständlech och um Lafenden halen, wei d’Matcher ausginn.