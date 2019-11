Fir dat ze feieren verspille mir eemol "Just Dance 2020" fir d'Nintendo Switch!

Wa sech Mënschen driwwer beschwéieren, dass Gamer sech net beweegen a just an hirer Kummer sëtzen an op e Bildschierm glotzen, dann ass dës d’Videospill wuel de beschte Géigebeweis. „Just Dance“ feiert dëst Joer Gebuertsdag. Zënter elo schonn 10 Joer danzen a sprange Millioune vu Gamerinnen a Gamer zu de weltwäit bekanntste Lidder.

Just Dance feiert dëst Joer seng 10 Joer - Rep. David Winter

15 Spiller an 10 Joer, iwwer 500 verschidde Choreographien an 120 Milliounen danzbegeeschtert Fans weltwäit. „Just Dance“ huet vill Rekorder opgestallt an och direkt nees gebrach. D’Spill huet eng grouss an engagéiert Community, déi sech och gär mol treffen, fir zesummen ze danzen.

„Für mich sind die Events und Turniere auf jeden Fall wichtig, weil ich da Leute treffe. Ich tanze nicht alleine, sondern in Gruppen, das ist vor allem bei Gruppentänzen wichtig. Und bei den Turnieren trifft man Leute, man trifft die Community. Und vor allen Dingen in Deutschland sind die Turniere tatsächlich unsere Community-Treffen.“

…seet d’Dana Wehner, zënter 2014 e grousse Fan vun de Spiller „Just Dance“. Och d’Entwéckler hunn an de leschte Joren zesummen an der Community Saachen erlieft, déi se sou net erwaart haten. D’Stefanie Lüftner vun Ubisoft.

„Zum Beispiel gab es sechs Just Dance Weltmeisterschaften und eine davon endete sogar mit einem Heiratsantrag und anschließender Hochzeit. Eine Spielerin, Carrie Swidecki, hat einen Guiness Weltrekord aufgestellt und über 138 Stunden am Stück Just Dance getanzt. Aber so für mich persönlich das schönste Erlebnis war Just Dance auf der riesigen Bühne am Brandenburger Tor zum Tag der deutschen Einheit vor über einer Million Leuten. Also das werde ich wirklich nie vergessen.“

Ma wisou hunn dës Spiller weltwäit sou vill Succès? Ma warscheinlech well d’Kombinatioun aus Danzen a gudder Musek einfach perfekt funktionéiert an d’Spiller all Kéiers relativ kreativ sinn a flott nei Iddien enthalen. A ganz wichteg: jiddweree kann d’Spill direkt starten a lassdanzen.

Fir den 10. Gebuertsdag vum Spill verspillt RTL elo de neien „Just Dance 2020“ fir d’Nintendo Switch. Einfach an d’Gaming-Rubrik op RTL.lu goen a bei eisem Gewënnspill matmaachen.