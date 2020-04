D'POST eSports League ass jo déi 1. eSports-Liga zu Lëtzebuerg an an der Groussregioun.

D'POST eSports League huet elo an den zwou nächste Wochen seng Qualifikatiounsronnen déi online oflafen. Hei ginn déi beschte Spiller an Ekippe gesicht, fir déi offiziell 1. Saison vun der POST eSports League den 1. Mee 2020 ze starten.

Den Thommy MEYER, Coordinateur vun der Post Esports League: "Mir wëllen eis elo an enger 1. Phase voll a ganz op der 1. Saison vun der POST eSports League konzentréieren. Wann mer bis d’Finallen am September gespillt hunn, sëtze sech d’Haaptacteure vun dëst Liga nees zesummen an et gëtt dann iwwert Zukunft geschwat. Allgemeng, op den eSport-Secteur bezunn, wäert den Trend net sou schnell gebremst ginn. All Dag ginn nei Strukture (eSport Ekippe, Investisseure, Medie & Journalismus) op. Als Organisateur, Coordinateur a kompetitiven Spiller kann ech et kaum erwaarden, d’Entwécklung vum eSport Secteur ze verfollegen."

Den 1. Qualifier ass begrenzt an ass och komplett gefëllt ginn. D’Spiller déi an der POST eSports League gespillt ginn sinn: League of Legends, FIFA 20 an Clash Royale.

Nach eemol den Thommy MEYER, Coordinateur vun der Post Esports League: "D’Spiller mussen vir d’Éischt een Check-in vollzéien vir hier Presenz ze confirméieren. An da geet et Samschden Mëttes lass mam 1. Stage vum Qualifier. E Sonnde spillen dann all déi Spiller / Ekippen, déi sech duerch gekämpft hunn, fir déi Spots ze kréien, fir an der offizieller Saison matzespillen. 12 League of Legends Ekippe, 64 FIFA Spiller an 64 Clash Royale Spiller sinn um Start."

De Pricepool läit fir déi 3 Games am Ganze bei 20.000€.

Den But vun dëser Liga ass et, den eSport ze fuerderen an ee richtege Eko-System ze erschafen, fir mam innovativen Trend, dee sech net nëmmen an USA a Korea verbreet huet, mä och an Europa, matzewierken.

Fir eng mi breet Player-Basis ze hunn, ass d’Participatioun un der POST eSports League fir all Spiller erlaabt deen oder an der Groussregioun wunnt. Méi genee Ofgrenzungen fënnt een am Reegelwierk vun der Liga.

Wien sech vir eSport interesséiert an sech géint aner Spiller beweisen wëll, kann op den offizielle Site goen, den Umeldungsformular ausfëllen an dann einfach op eng Äntwert vun den Admins waarden.

