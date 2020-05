Gespillt gëtt op der Playstation 4, iwwerdroe gëtt live op Twitch. All Infoen a Linken ginn et hei!

All Club dierf ee Spiller vun de Seniore bei dësem Turnéier umellen. Lass geet et en Donneschdeg 28. Mee vun 18 Auer un.

Gespillt gëtt 1 géint 1, et gëtt all Kéiers en Hin- a Réckmatch gespillt. E Match dauert all Kéier 6 Minutten.

Eng Lëscht mat alleguerten de Spiller vun de verschiddene Veräiner déi matmaachen gëtt et hei! Hei ginn et dann och déi verschidde Usernames vun de Spiller, fir op Twitch live kënnen nozekucken.

Den Detail mat de geneeë Reegele gëtt et hei!

Déi genee Auerzäiten, also wéini wéi eng Matcher sinn a wie genee un der Rei ass ze spillen, gëtt et hei. An dëser Tabell gesäit een dann och wéi ee Spiller géint wien untriede muss.

Hei den offizielle Communiqué vun der FLF

Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer quenous organiserons un tournoi « FIFA20» sur la console « Playstation 4 » pour les clubs appartenant à la « BGL Ligue » ou à la « Promotion d’honneur ».Les clubs avaient le droit d’inscrire un joueur de football de leur équipe Seniors 1 hommes pour ce tournoi qui aura lieu jeudi, le 28 mai 2020 à partir de 18.00 heures.Veuillez trouver ci-joint le programme et le règlement du tournoi, ainsi que la présentation des joueurs participants etleur compte «Twitch», afin de suivre les matches en direct.