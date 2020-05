Maacht mat bei eiser Ëmfro an erzielt eis, wéi vill oder wéineg, respektiv wat dir am Confinement gezockt hutt an och elo nach an dësen Zäiten zockt.

Et ass allgemeng bekannt, dass d‘Videospiller ëmmer méi populär ginn, an dat bei allen Alterskategorien. Allgemeng bekannt ass och, dass d’Corona-Kris Liewensaart a Weis vun esou munche Läit staark beaflosst huet. Do ass d'Fro, ob sech d’Gamingverhale vun de Mënschen och verännert huet, duerchaus berechtegt, ëmmerhin hunn mer eis an deene leschte Woche gréisstendeels doheem missen ophalen. Mir wëllen deem op de Grond goen a rausfannen, ob a wéi de Coronavirus sech op d’Gamingverhalen am Grand-Duché ausgewierkt huet. Hëlleft eis dobäi a maacht mat bei eiser Ëmfro iwwert äert Spillverhalen.