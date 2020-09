Zesumme mat 81 aneren Natioune wier ee bereet déi zukünfteg Challengen am Esport unzegoen an de Beräich matzegestalten.

Wéi et am Communiqué vun der Luxembourg Esports Federation (kuerz LESF) heescht, wier dëst fir déi nei gegrënnte Federatioun den "éischte Schratt a Richtung vun enger offizieller Unerkennung vum Esport zu Lëtzebuerg". Et wier e houfreg fir Deel vun dëser Aventure ze sinn, esou de Joe Hoffmann, President vun der LESF.

Lëtzebuerg ass domadder berechtegt, bei den offiziellen IESF-Turnéiere matzemaachen an déi national Selektioun vun de Persounen ze stellen, déi Lëtzebuerg op der Weltmeeschterschaft representéiere wäert.

Déi 12. Esports World Championships si vum 6.-12. Dezember 2021 zu Eilat an Israel wäert déi éischt Competitioun sinn, an där Lëtzebuerg matmaache wäert. Gespillt gëtt d'Futtballspill "PES", d'Kampfspill "Tekken7" an d'Online-Battle-Spill "Dota2". An deem Kader wäert d'LESF vum 25.-27. September 2021 Qualifikatiounsronnen organiséieren, fir déi bescht Lëtzebuerger Athlete fir déi regional Qualifikatiounen am Oktober ze wielen.

D'Umeldunge fir déi national Qualifikatiounsronne sinn tëscht dem 14.-21. September.

Méi Detailer wäerten et an den nächsten Deeg op de der offizieller Homepage vun der LESF oder op de soziale Netzwierker vun der Federatioun ginn. Ze fannen ass d'LESF op Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn.

Hei de Communiqué vun der Federatioun am PDF!