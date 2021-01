E-Sport, also elektronesche Sport gëtt ëmmer méi beléift. Weltwäit, ma och hei zu Lëtzebuerg...

Dorënner versteet een alles wat um Computer, Handy oder enger Konsol kompetitiv gespillt ginn. Et gëllt als ee Marché deen aktuell séier wiisst. 2019 hunn bis zu 44 Millioune Leit zu Spëtzenzäiten d'Final verfollegt, et gouf op 20 Sproochen iwwerdroen an d'Spiller gi geféiert wéi Helden. Weltwäit gëtt geschat, datt am E-Sport 2019 ronn 1 Milliard Euro Ëmsaz gemaach goufen.

Den Fabio Martins David ass 21 Joer al, spillt gäre Fussball an ass E-Sportler. An der Fussball-Simulatioun Fifa21 ass hien 122. op der Weltranglëscht an domadder och de beschte Lëtzebuerger. Réischt zanter 2019 mécht hien dat kompetitiv an huet och ganz séier e Vertrag bei enger Organisatioun ënnerschriwwen. Esou eng Organisatioun huet de Joe Hoffmann. FRWD hëlt Spiller ënner Vertrag, encadréieren si a loossen si dann op nationalen an internationale Kompetitioune spillen.

Aktuell wär et fir sou Organisatiounen awer zu Lëtzebuerg ganz schwéier ze iwwerliewen. Dofir wär et wichteg als Sport unerkannt ze ginn. Engersäits ass dat e finanzielle Virdeel, mee et wär och fir méiglech Sponsoren an der Branche e wichtege Schrëtt.

Zu Lëtzebuerg huet sech grad dëst Joer vill gedoe virun allem um organisatoresche Plang. Net just, dass 2020 déi éischt professionell E-Sports Leagze war, mee et gëtt och elo eng Federatioun, déi de virtuelle Sport vertrëtt. D'LESF setzt sech fir all d'Spiller an. De Joe Hoffmann ass och de President. D'Haaptzil wär et den Ament als Sport unerkannt ze ginn. Duerno kéint een sech weider Campagnë virstellen, zum Beispill am Kader vun der Opklärung iwwert den elektronesche Sport.

Den Dossier läit aktuell beim COSL (Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois). Et gi verschidde Krittären, déi mussen erfëllt gi fir kënnen als Sport unerkannt ze ginn. D'Grënnung vun der Federatioun an den éischte Kontakt wären do schonn déi éischt Schrëtter gewiescht. En anere Krittär ass, dass och eng kierperlech Aktivitéit virleie muss.

Am E-Sports geet Etüden no de Bols an d'Luucht, d'Aen Hänn Koordinatioun gëtt gefuerdert a wien Succès wëll hunn, muss nieft dem Training un der Konsol säi Kierper fit halen. Op deene ganz groussen Tornéier sinn d'E-Sportler och kierperlech fit fir op dësem Niveau iwwerhaapt spillen ze kënnen. Eng Final kann sech iwwer Stonnen zéien.

Wann ee vun E-Sports schwätzt, ass do eigentlech all Genre vertrueden. Net just d'Sport-Simulatiounen, wéi zum Beispill Fifa eng ass, mä och Spiller wou een op anerer schéisst, sougenannten Ego-Shooteren. Dofir géif een den Ament nach keng direkt Decisioun huelen, mee sech fir d'éischt emol zesumme setzen a kucke wéi d'Zukunft vum E-Sport hei am Land kéint ausgesinn.