Den Escher Diogo Santos ass am Esports keen onbekannten a gehéiert schonn zënter laangem zu de beschte Spiller an der Groussregioun.

20 Joer jonk ass den Diogo Santos a wäert vun elo un fir den FC Swift Hesper d'Manette an de Grapp huelen. D'Spill ëm dat et geet, ass natierlech FIFA21.

Den Escher FIFA-Spiller huet dann och schonn eng Partie Titele virzeweisen, dorënner zwee Mol Lëtzebuerger Champion (2017 an 2018) an zwee Mol LGX-Champion (2018 an 2020).

Dëst huet wuel dem Swift Hesper imponéiert an de Futtball-Club huet sech dozou entscheet, den Diogo Santos ënner Vertrag ze huelen. Mat dësem Vertrag ënnerstëtzt de Swift aktiv d'Entwécklung vum Esport zu Lëtzebuerg. Ënnert anerem de Jonathan Joubert an den Tom Schnell hunn dem jonken Esportler dann och och scho fir dës Collaboratioun gratuléiert.

Dëst ass dann och den éischte Wantertransfert fir den FC Swift Hesper. Dës Kollaboratioun ass an Zesummenaarbecht mat hirem Partner ELA Luxembourg.

Nom FC Déifferdeng 03 an dem Progrès Nidderkuer ass Hesper den 3. Fussballveräin aus der héchster Divisioun, deen an den Esport eraklëmmt.