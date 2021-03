Ufank Februar gouf d'Orange eLeague fir de Lëtzebuerger Futtball jo offiziell vun der FLF an der LESF presentéiert.

Dësen Online-Championnat am FIFA 21 fänkt dann elo am Mäerz un, déi grouss Finall ass fir de 15. a 16. Mee geplangt. D'Clibb déi bei dësem Championnat matmaachen, sinn déi aus deenen zwou ieweschten Divisiounen, also der BGL-Ligue an der Éierepromotioun.

Gespillt gëtt mat 32 Ekippen mat all Kéiers 2 Spiller. Et ginn 8 Gruppen an dëser Liga a 6 Spilldeeg. Et gëtt nom System vun den "Double Elimination Playoffs" gespillt, et geet ëm e Präisgeld vun am ganzen 7.250 Euro.

Lass geet et den 9. Mäerz.

© Orange eLeague / FLF

All Equipe besteet aus zwee Spiller, déi awer net onbedéngt eng Lizenz am Veräi mussen hunn. Déi zwee Bescht qualifizéieren sech fir d'"EA Sports FIFA 21 European Play-Offs"-Prequalifikatioun. Gespillt gëtt op der Playstation 4.

© Orange eLeague / FLF