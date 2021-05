Am Grupp A vun der eEuro2021 kritt déi Lëtzebuerger Formatioun et mat Däitschland, Albanien, Russland an Holland ze dinn.

© FLF © FLF © FLF Den 1. Spilldag vun de Playoffs ass e Méindeg 10. Mee, den 1. Match ass hei um 17 Auer géint Däitschland. Weider Detailer fannt der um Plang an eiser Galerie oder einfach op https://eeuro.eslgaming.com/. Den 2. Spilldag vun de Playoffs ass dann de 17. Mee, also eng Woch méi spéit. Am Grupp B sinn iwwregens d'Belsch, d'Tierkei, Éisträich, Italien an d'Ukrain. E Link op alleguerten d'Streamen vun der UEFA gëtt et hei!