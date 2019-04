Wann ech Iech elo soen, datt de MISSING LINK mat derselwechter Technik gebastelt gouf wéi de KING KONG vun 1933, dann haalt Der mech wahrscheinlech fir verréckt.

An dach: Genee wéi de risege Gorilla vun deemools goufen och d’Helden am neiste Film vu Laika Entertainment mat "Poppen" respektiv Marionetten an der Bild-fir-Bild-Technik zum Liewe bruecht. Natierlech ass déi "primitiv" Technik vun deemools am Laf vun de Joerzéngte verbessert ginn a gëtt hautdesdaags mat sophistiquéierte Computerprogrammer ënnerstëtzt a "gebotzt", mä den akribeschen Aarbechtsopwand ass hautdesdaags grad sou grouss wann net nach méi intensiv wéi deemools. Et ass och dowéinst, wou de MISSING LINK bildlech sou perfekt ginn ass, datt een d’Gefill huet, et wier ee "just" mat digitaler Animatioun konfrontéiert an net mat engem absolut perfekt inzeenéierten "Puppet Movie". Nach méi perfekt iwwregens wéi d’Filmer, déi Laika Entertainment virdru gebastelt huet: Tim Burton’s Corpse Bride (2005), Coraline (2009), ParaNorman (2012), The Boxtrolls (2014) a Kubo and the Two Strings (2016). Wann der een oder méi vun dëse klenge Meeschterwierker gesinn hutt, wësst Der, wat op Iech zoukënnt. A wann Dir – wéi leider vill vu menge Kritikerkollegen – der Meenung sidd, datt sou "Mickymausen" ënner Ärer Éier sinn, dann deet et mer leed fir Iech, well Der dann nämlech carrement e flotte Film verpasst.

MISSING LINK ass eng Aart Mëschung tëscht "Indiana Jones" an "Around the World in 80 Days". Mir léieren ee vun den zwee Helde vum Film um schottesche Loch Ness kennen, wou de britesche Mythen- a Monsterfuerscher Sir Lionel Frost (d'Stëmm vum Hugh Jackman) mat sengem Faktotum versicht eng Foto vum Nessie ze maachen. Déi Foto geléngt hinnen och, mä d’Nessie ass guer net frou an dobäi geet de Fotoapparat mam Film bei der Däiwel. De Frost ka sengen arrogante Kollege vu sengem Londoner Club alt nees net beweisen, datt et d'Monster vum Loch Ness tatsächlech gëtt, an hie gëtt ausgelaacht. Kuerz drop kritt de Frost en handgeschriwwene Bréif vum Sasquatch, dem legendären Urmënsch, deen iergendwou an den amerikanesche Bierger haust, sech eleng fillt, well hien de leschte vu senger Gattung ass, an onbedéngt deen englesche Fuerscher kenneléiere wëll. Deen huet eng Wett mat engem Member vum Club lafen, dat hien de "Missing Link" fanne wäert a muss sech elo mat engem Opdragskiller ausenanersetzen, deen op hien ugesat gouf, fir datt en d’Wett op kee Fall gewanne kann ...

MISSING LINK ass zwar en Animatiounsfilm, mä keen, dee fir kleng Kanner geduecht ass, déi beim filigrane verbalen Humor sécher net matkommen. Iwwerhaapt ass de Film e gudde Batz méi déifgrënneg wéi de Gros vun den "Zeechentrickfilmer", déi fir de Kannerpublikum gemaach ginn. Iwwer dat Abenteuerlecht a Witzegt vum Film eraus, geet et hei nämlech och ëm Ökologie, de Respekt virun der Ëmwelt also, a virun allem och ëm den Aarteschutz. Well am Géigendeel zu engem Indiana Jones ass de Sir Lionel Frost keen, deen dat, wat e fënnt, mat heem hëlt fir opzestoppen oder an engem Musée ze weisen – hie freet de Missing Link nämlech och, wéi hie sech seng Zukunft da virstellt a féiert nawell interessant Gespréicher mat deem gelungenen "Déier", dat iwwregens mat der Stëmm vum Zack Galifianakis schwätzt. De Link schwätzt perfekt Englesch, mä hien hëlt alles fir boer Mënz, wat een him seet – de "second degré" ass net seng Stäerkt. Mä en huet ee Wonsch – en huet nämlech héieren, datt am Shangri-La, op der Grenz tëscht China an dem Tibet, Yetie wunnen, déi zur selwechter Gattung gehéiere wéi hien. A well hien sou eleng ass, soll de Frost him hëllefen, seng Kosengen a Kusinnen ze fannen ...

Iwwer déi technesch Glanzleeschtung eraus ass de MISSING LINK also e Film, dee souwuel ënnerhält wéi och déi gro Zellen op eng amüsant Aart a Weis fiddert. Dank der moderner Technologie an der Imaginatioun vun de Leit, déi dës Techniken ëmsetzen, ass d’Animatioun zu enger ganz grousser Kategorie ginn, déi de Frënn vum Genre – an dozou gehéieren ech zënter menger Kandheet an dem éischten DUMBO ganz sécher – Joer fir Joer méi Freed maachen. Pixar/Disney a Laika Entertainment sinn a bleiwe Pionéier vum Genre ... an hir Filmer soll a muss een einfach kucke goen!