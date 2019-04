2019 kommen zwee Filmer an eis Kinoen, déi mat gréisster Wahrscheinlechkeet sämtlech Box-Office-Rekorder vun allen Zäite brieche wäerten. De Live-Remake vum LION KING, dee fir de Summer ugekënnegt ass, an den AVENGERS ENDGAME, deen dëse Mëttwoch ugelaf ass. A China huet déi nei Marvel-Superproduktioun (Budget: onbekannt bis gigantesch) direkt den éischten Dag iwwer 100 Milliounen Dollar agespillt, an och hei am Land waren an der Nuecht op e Mëttwoch déi éischt Virstellungen extrem gutt besicht. An Amerika leeft de Film eréischt fir de Weekend un, mä elo kann ee scho behaapten, dat Disney (deene Marvel gehéiert) alt nees eng Kéier d’Klacke mam Mëschtgreef op d’Bank schleefe wäerten. Hei zu Lëtzebuerg huet de Grupp Kinepolis och vun der Geleeënheet profitéiert, fir hire 4DX-Sall anzeweien. Do kann een den ENDGAME och kucken a sech wärend 3 Stonne gutt duerchrësele loossen. Dat ass vläicht ganz spektakulär fir Superhelden a Geeken, mä kleng Kanner, eeler Männer mat schlechtem Réck a schwanger Frae sollte besser d’Fangere vun dëser neier Attraktioun loossen.

Zum Film: Am virleschte Film, AVENGERS: INFINITY WARS, hat den hannerlëschtegen Thanos d’Halschent vun der Weltpopulatioun ëm den Eck bruecht an dobäi waren och eng ganz Partie Superhelde mat bei der Däiwel gaangen. Iwwreg bliwwe vun deene “Gudden” sinn der net méi ganz vill, an déi musse sech elo eng Clever afale loossen, fir den Desaster réckgängeg ze maachen, an dem Thanos a senge béise Bouwen d’Handwierk ee fir allemol ze leeën. Den Iron Man (Robert Downey jr), de Captain America (Chris Evans), den Thor (Chris Hemsworth) an de Bruce Banner (Mark Ruffalo) trommelen alles, wat ee vu Superhelden nach dorëmmer gëtt, zesummen, fir d’Welt a sech selwer ze retten…

Et muss ee jo hautdesdaags oppassen, datt een net ze vill vun engem Marvel Film verréit, deemno keng “Spoileren” zum Beschte gëtt, well soss gëtt ee gestengegt – an dat ass och richteg esou. Also… kee Wuert weider iwwer déi sëllech Iwwerraschungen, déi de Film 180 Minutte laang zum Beschte gëtt. Technesch ass dat Ganzt wéi ëmmer brillant gemaach an d’Spezialeffekter si vun absoluter Perfektioun. Et bleift engem carrement de Mond grouss opstoen bei verschiddenen Zeenen. Mä de Film ass net nëmme “bruit et fureur”, d’Regisseuren huele sech och Zäit, fir eng Hickecht ganz roueg a souguer sentimental Momenter eranzebréngen, wat dem Publikum dann och erlaabt, sech fir e puer Minutte vun deene bombastesche Schluechtzeenen ze erblosen. De Film ass un a fir sech eng Aart Apotheos, déi versicht 22 Filmer op ee Coup zu Enn ze bréngen. An awer méi wéi eng Dir opzeloossen, fir dat d’Saga iergendwann mat milliardeschwéiere Recette ka weidergoen.

Jemp Thilges