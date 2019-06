Nees e staarke Fraeportrait vum Duo Justine Triet a Virginie Efira.

Virun 3 Joer war déi franséisch Realisatrice Justine Triet mat hirem Film "Victoria" zu Cannes. Am Mëttelpunkt déi franséisch Schauspillerin Virginie Efira. D'lescht Woch war den Duo Triet/Efira erëm op der Croisette, déi Kéier an der Competitioun mat hirem Film "Sibyl". Nees eng Kéier e staarke Fraeportait.

Obsessioun ass eng Charakteristik vum Sibyl: D'Psychotherapeutin, déi viru Jore massiv Alkoholproblemer hat, ass faszinéiert vun hirer neier Patientin, enger Schauspillerin, déi hiert Liewen absolut net an de Grëff kritt a sech ëmmer méi an dem Sibyl säi Liewen erafrësst. Eng Renconter, déi de Stoff fir den neie Roman kéint ginn.

Mä wou sinn d'Grenzen tësche Realitéit an Obsessioun, wat brauch ee fir kreativ ze sinn? Dat sinn nëmmen e puer vun de Froen, déi d'Justine Triet an hirem neie Film stellt. Lues a lues fänkt d'Fassad vun der Sibyl un ze bréckelen an de ganz komplexe Personnage kënnt zum Virschäin. "Sibyl" ass en extrem gutt konstruéierte Film, dee wéi an engem Kaleidoskop ëmmer nei Facettë vum Haaptpersonnage ervirbréngt, esou datt den Zuschauer sech lues a lues de Puzzle kann zesummebauen.

De Film – genee wéi scho "Victoria" virdru – lieft natierlech vun där formidabeler Präsenz vum Virginie Efira. Si sprengt den Ecran an heit sech genee wéi eng Schlaang virun den Ae vun den Zuschauer. E komplexen, explosive Portrait vun enger Fra a Mamm, déi probéiert, mat hire Faillen ze liewen a Famill a Beruff an de Grëff ze kréien.