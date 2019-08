Den Diego Armando Maradona ass an den 80er Joren zu enger regelrechter Futtball-Ikon opgestigen.

Am Asif Kapadia sengem Dokumentarfilm gëtt net nëmmen dem Maradona seng sportlech Carrière ënnert d’Lupp geholl, ma et ass virun allem de Mënsch hannert dem Superstar, deen hei am Virdergrond steet.

De britesche Regisseur beschäftegt sech nom Ayrton Senna ("Senna" 2010) an dem Amy Whinehouse ("Amy" 2015) elo eng drëtte Kéier mat enger bekannter Perséinlechkeet a weist den sportlechen Opstig an de privaten Ënnergang vun engem vun de geniaalste Futtballspiller iwwerhaapt.