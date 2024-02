Conann an d’Barbaren associéiert ee wuel gäre mat der Glanzzäit vum Arnold Schwarzenegger.

Déi Lëtzebuergesch Produktiounsfirma Les Films Fauves huet, an Zesummenaarbecht mam Realisateur Bertrand Mandico, eng néi Versioun vum Mythos erausbruecht.

Düster, bizarre, ästhetesch, queer a gore. Voilà a wéi engem Champs lexicale een sech beweegt, wann ee versicht déi leschte Produktioun vun de Film Fauves, a Wierder zesummen ze faassen.

Zanter hirer Victoire beim Lëtzebuerger Filmpräis mam Jacques Molitor sengem Kommunioun, hat déi lëtzebuergesch Produktiounsfirma hire Wonsch ënnerstrach, de Genrefilm weiderhin ze fuerderen.

Dat ass heimat op jiddefalls gemaach. De Film sprengt Gewunnechten am Lëtzebuerger Kino an hëlt de Publik mat op engem ongewëss an eepesch rees mat der Barbarin Conann bis un d’Spëtzt vun der Grausamkeet.

Hei trëfft villes op eneen, die Unendliche Geschichte, Alice in Wonderland, Holy Motors oder nach Evil Dead. Eng bizarre Mëschung déi bestëmmt net jidderengem bekennt ma gläichzäiteg villen gutt géing doen. Well et genee esou Ausflich an d'Aussergewéinlecht sinn, déi den Elan vun enger kreativer Branche oprecht erhalen.