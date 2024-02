Zanter 2008 kommen am Schnëtt zwee néi Filmer pro Joer eraus. Madame Web heescht elo déi lescht Produktioun. Dobäi kéint dëse Film e Beweis dofir sinn datt Quantitéit seelen iwwer Qualitéit steet.

En Desaster, faul oder schwaach. Esou beschreift eng Kritik no der anerer de leschte Superheldeverflimung "Madame Web". Och wa sech de Film op e Comic aus dem Haus Marvel baséiert, gouf et net vun Marvel selwer, also haut Disney, mä vu Sony produzéiert.

Ma mat allem Gudde Wëlle vun der Welt, ass hei net vill ze Retten. D’Geschicht lieft vun engem Handlungsstrang, deen esou Dënn ass ewéi e Spannennetz, ma leider bei wäitem net esou stabil. Och d’Personnage iwwerzeege kaum mat hirer Performance.

Schued eigentlech, well e Superheldefilm mat bal nëmme Superheldinnen ass u sech eng wëllkomm Alternativen zu ville mat Testosteron iwwerfëllte Geschichten. Ma leider gëtt deem Versuch all Chance, de Publik ze iwwerzeegen, geholl. Schlëmmer, de Film léist et sech net huelen, jonk Frae stäerk ze sexualiséieren a vill Clichéen ze bedéngen, statt se besäitegen.

Ma wéinstens huet de Film dat mat Spanne gemeinsam, datt déi meeschte Leit sech eens sinn, datt se léiwer net gesi wëllen.