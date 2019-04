5 Grimme-Präisser gouf et fir Bad Banks: fir den Zeenario, d'Realisatioun, d'Produktioun an déi 2 weiblech Rolle vum Paula Beer an dem Désirée Nosbusch.

Am Kader vun der 55. Editioun vum Grimme-Präis 2019 gouf d'Désirée Nosbusch fir hir Prestatioun a Bad Banks e Freideg den Owend ausgezeechent.

Enn Februar war scho publik gemaach ginn, wie mam Grimme-Präis 2019 ausgezeechent géing ginn. E Freideg den Owend war dunn déi offiziell Zeremonie.

De Premier hat kuerz drop scho gratuléiert:

Ech gratuléiere ganz häerzlech dem Désirée Nosbusch an der ganzer Equipe vu Bad Banks di mam bekannten Adolf-Grimme Präis ausgezeechent ginn #grimmepreis @grimme_institut. Felicitatiounen! https://t.co/H7Wf7NuatJ XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 26. Februar 2019

D'Lëtzebuerger Actrice huet sech och iwwert de Präis gefreet:

Von Herzen DANKE, liebe Jury!

Ich muss jetzt mal kurz vor Freude hüpfen. https://t.co/yLb6Ltdlso — Désirée Nosbusch (@NosbuschDesiree) 26. Februar 2019

Bad Banks: Nom Succès gëtt elo déi 2. Staffel gedréint

Hei d'Schreiwes vum Filmfong (Abrëll):

Grimme-Preis 2019: une prestigieuse consécration pour Désirée Nosbusch et la série Bad Banks! (05.04.2019)

Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle La série Bad Banks, coproduite par Iris Productions (Luxembourg) et Letterbox Filmproduktion (Allemagne) pour les chaînes de télévision ZDF et ARTE, continue son beau parcours.

Un mois après l'annonce officielle des lauréats du prix Adolf Grimme, l'actrice luxembourgeoise Désirée Nosbusch et l'équipe de la mini-série Bad Banks se sont vus décerner ces trophées de la télévision allemande. Au terme de la 55e cérémonie de remise des prix, Bad Banks ajoute 5 Grimme-Preis à son palmarès, à savoir: meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure production et meilleurs rôles féminins pour Désirée Nosbusch et Paula Beer.

Forte d'une première saison couronnée de succès, la série reviendra en 2020 avec une deuxième saison qui replongera les spectateurs au cœur de la haute finance et dont l'intrigue se déroulera en partie dans les coulisses de la capitale luxembourgeoise.

Le prix Adolf-Grimme plus connu sous " Grimme-Preis" est un prix qui récompense les films télévisés en Allemagne. Il est décerné chaque année par l'institut Adolf-Grimme depuis 1964. La 55e édition vient d'annoncer le nom des vainqueurs et l'actrice luxembourgeoise Désirée Nosbusch décroche un prix pour sa prestation dans Bad Banks (ZDF/ARTE). La mini-série de 6 épisodes se voit décerner de nouvelles récompenses : après 13 prix et 9 nominations enregistrés à ce jour, elle peut y ajouter 5 Prix Grimme (scénario, réalisation, production, 2 rôles féminins (Paul Beer et Désirée Nosbusch).

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 5 avril prochain au théâtre de Marl (Nordrhein-Westfalen) et sera retransmise sur la chaîne de télévision 3sat à partir de 22:25 et en livestream sur www.3sat.de à partir de 19:10.

A noter que Thierry van Werveke est le dernier acteur luxembourgeois à avoir remporté le Prix Aldolf-Grimme en 2008 pour sa prestation dans le film Eine andere Liga (ZDF/ARTE).

A l'annonce de son prix, Désirée Nosbusch a déclaré : "2010 habe ich den Grimme-Preis moderiert und durfte den ganz besonderen und unvergesslichen ‘Marler-Spirit’ kennen lernen. Dass ich, 9 Jahre später, als Preisträgerin für meine schauspielerische Arbeit in der Serie Bad Banks zurück kehren darf, erfüllt mich mit unendlicher Freude, ganz viel Glück und tiefer Dankbarkeit. Merci beaucoup - vielen Dank, liebe Jury!

Tournage bei RTL

Enn Februar war d'Filmcrew vu Bad Banks um Kierchbierg, fir hei verschidden Zeene fir déi nei Staffel ze dréinen.

Bad Banks: Dréiaarbechten zu neier Saison a Studioe vun RTL Um Freideg war d'Filmcrew vu Bad Banks um Kierchbierg, fir hei verschidden Zeene fir déi nei Staffel ze dréinen.

Déi éischt Saison, déi op ZDF, Arte, RTL Lëtzebuerg an Netflix ze gesi war, war e richtegen Erfolleg an huet och Präisser gewonnen. Esou ass et och net verwonnerlech, datt Mëtt Januar d'Dréiaarbechte vun der zweeter Saison vun der däitsch/Lëtzebuerger Co-Produktioun ugefaangen hunn.

Ëm wat et an der zweeter Staffel ongeféier geet, huet hat d'Désirée Nosbusch schonn op Instagram ugekënnegt:

In weiteren sechs Folgen erzählt BAD BANKS wie sich die Finanzwelt ein halbes Jahr nach der Krise neu erfindet. Verschärfte Auflagen machen das Geschäft der fusionierten DEUTSCHEN GLOBAL INVEST extrem mühsam. Der ersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Paula Beer) läuft es in Frankfurt nicht nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team in Stellung gebracht. Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die junge Finanzbranche in kleinen beweglichen Startups und FinTechs einen fundamentalen Umbruch.