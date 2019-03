Wärend 10 Deeg dréit sech an der Ënneschtgaass alles ëm déi virtuell Realitéiten, dat am Kader vum LuxFilmFest vum 7.-17. Mäerz.

Déi virtuell Realitéit huet hir Plaz am Filmsecteur fonnt, dat hunn de Premier- a Medieminister Xavier Bettel an den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden en Donneschdeg betount. Si hunn de "Virtual Reality-Pavillon" presentéiert, deen am Kader vum LuxFilmFest am Casino wäert sinn. Wärend 10 Deeg dréit sech an der Ënneschtgaass deemno alles ëm déi virtuell Realitéiten.

AUDIO: VR am Filmsecteur - Reportage Claudia Kollwelter

An dat well engersäits de Public sech ëmmer méi dofir géing interesséieren, seet de Premier a Medieminister Xavier Bettel, anerersäits well den audiovisuelle Secteur vun der Produktioun selwer ëmmer méi a Kreatiounen, an deenen de Spectateur deel vum Wierk ass, sech engagéiert an dran investéiert. Et erlaabt eng Mëschung aus Film, Videospiller, Technologien an Interaktivitéit.

A genee dovu sollen d'Leit sech vun nächster Woch un iwwerzeege loossen. 10 verschidde Wierker gi gewisen, dorënner zum Beispill de Projet "Arden's Wake, Tide's Fall". Den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden betount, dass den Animatiounsfilm eng ganz Partie Präisser zu Venedeg gewonnen huet. Et wier e Film fir Fans vun Animatiounsfilmer, déi och eng douce poetesch an emotionell Approche iwwermëttelen.

"The Real Thing" dann ass en Documentaire, bei deem sech alles ëm déi sougenannte "fake cities" a China dréit. Do gouf zum Beispill Paräis, London a Venedeg nogebaut an et kritt ee mat Hëllef vun der virtueller Realitéit erkläert, wéi dës Stied a China rekonstruéiert goufen. De Spectateur, deen sech sou gesot am Film befënnt, evoluéiert mam Film mat.

D'Challengen, déi d'virtuell Realitéit fir d'Leit aus dem Secteur mat sech bréngen, gi wärend enger Journée professionell thematiséiert. Eng Partie Problemer stellen sech, dorënner, wéi een de Leit dës Wierker am beschte weist. Déi mannste Filmer kënne beispillsweis matgeholl ginn an doheem gekuckt ginn. Eng Ausstellung muss also gemaach hier, fir d'Oeuvren ze weisen.

Ee vun den Defien ass et Geschichten ze schreiwen. Wärenddeem et an den USA haaptsächlech eng technologesch Spillerei ass, géing hei an Europa versicht ginn, eben eng richteg Geschicht wärend där Experienz z'erzielen. Dat weist och d'Lëtzebuerger Koproduktioun vum Vincent Ravalec "Fan Club". Et ass zu Lëtzebuerg gedréit ginn, dat mat groussen Acteuren an et gëtt wéi gesot probéiert eng Geschicht ze erzielen, an där de Spectateur eng immersiv Erfarung huet, also matten an der Aktioun dobäi ass. An dat ass dem Guy Daleiden no och d'Richtung an där VR am Medium Film soll histeieren.



D'Wierker ginn an der Entrée am Aquarium an och am Keller vum Casino gewisen.

De komplette Programm vum Pavillon am Casino an och allgemeng dem FilmFestival fannt der ënnert luxfilmfest.lu.