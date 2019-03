De klenge Bruno schléit dem klenge Ferdinand an engem Streit am Schoulhaff 2 Zänn aus. Doropshi kommen hir Elteren zesummen.

Am Ufank schwätze si an engem rouege Kader iwwer d'Verhale vun de Kanner. Ma d'Stëmmung kippt. De Regisseur Frank Hoffmann inzeenéiert "Le Dieu du Carnage" am TNL an dreift d'Situatioun op d'Spëtzt.

D'Texter vun der franséischer Autorin Yasmina Reza ginn op internationale Bühne gespillt. Si gehéiere mëttlerweil zum zäitgenësseschen Theaterkanon. D'Brisanz vun dësem Stéck läit am Verhale vun den Elteren, déi méi mat sech beschäftegt si wéi mat hire Kanner.

D'Yasmina Reza hëlt deen Narzissmus ënner d'Lupp a persifléiert eis Gesellschaft.

"Le Dieu du Carnage" kann een nach bis de 7. Abrëll an den TNL kucke goen.